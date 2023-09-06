الشركات العسكرية الخاصة.. مزايا محفوفة بالأخطار

لا تزال واقعة مقتل زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في حادث يشوبه الغموض تلقي بظلالها على مجريات الأحداث في روسيا وخارجها.

ففيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الشركات الأمنية الروسية الخاصة، الموالية للكرملين، بدأت بالتحرك للسيطرة على المجموعة في أوكرانيا وإفريقيا، تعتزم بريطانيا تصنيفها على أنها منظمة إرهابية.

وتثير هذه التداعيات جملة من الأسئلة حول إمكانية الموازنة بين فوائد وأخطار خصخصة المجال الأمني والعسكري.

وتتم خصخصة الحقل الأمني من خلال إنشاء شركات تقدم خدمات أمنية وعسكرية للحكومات والجهات الخاصة، وهو استثناء على المبدأ القائل بوجوب احتكار القوة العمومية من طرف الدول حصرًا.

هذا الاستثناء تم التوسع فيه خلال العقدين الماضيين، فأصبحت الشركات الأمنية أداة الدول العظمى والحكومات الهشة على حد سواء؛ لمد النفوذ أو لضبط الأمن، مع ميزة المرونة وإمكانية التخفف من الضوابط التي تنظم عمل الجيوش الرسمية.

ومع ذلك فإن استخدام هذا النوع من الشركات مخفوف بالأخطار، فكثيرًا ما ترتد على الجهات التي أنشأتها، أو التي تستفيد من خدماتها، باعتبار أن محركها الأول والأخير هو المال والمال فقط.

وسنتوقف في هذا التقرير عند نماذج من الجهات العسكرية الخاصة، حول العالم، ارتباطًا بالأدوار التي لعبتها والإشكالات التي أثيرت حول عملها سواء في دولها الأم، أو في مناطق عملها.