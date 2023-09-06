الشركات العسكرية الخاصة.. مزايا محفوفة بالأخطار
لا تزال واقعة مقتل زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين في حادث يشوبه الغموض تلقي بظلالها على مجريات الأحداث في روسيا وخارجها.
ففيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الشركات الأمنية الروسية الخاصة، الموالية للكرملين، بدأت بالتحرك للسيطرة على المجموعة في أوكرانيا وإفريقيا، تعتزم بريطانيا تصنيفها على أنها منظمة إرهابية.
وتثير هذه التداعيات جملة من الأسئلة حول إمكانية الموازنة بين فوائد وأخطار خصخصة المجال الأمني والعسكري.
وتتم خصخصة الحقل الأمني من خلال إنشاء شركات تقدم خدمات أمنية وعسكرية للحكومات والجهات الخاصة، وهو استثناء على المبدأ القائل بوجوب احتكار القوة العمومية من طرف الدول حصرًا.
هذا الاستثناء تم التوسع فيه خلال العقدين الماضيين، فأصبحت الشركات الأمنية أداة الدول العظمى والحكومات الهشة على حد سواء؛ لمد النفوذ أو لضبط الأمن، مع ميزة المرونة وإمكانية التخفف من الضوابط التي تنظم عمل الجيوش الرسمية.
ومع ذلك فإن استخدام هذا النوع من الشركات مخفوف بالأخطار، فكثيرًا ما ترتد على الجهات التي أنشأتها، أو التي تستفيد من خدماتها، باعتبار أن محركها الأول والأخير هو المال والمال فقط.
وسنتوقف في هذا التقرير عند نماذج من الجهات العسكرية الخاصة، حول العالم، ارتباطًا بالأدوار التي لعبتها والإشكالات التي أثيرت حول عملها سواء في دولها الأم، أو في مناطق عملها.
"فاغنر"
تشير أغلب المصادر إلى أن مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية روسية خاصة، تأسست عام 2014، على يد رجل الأعمال يفغيني بريغوجين، ورفيق دربه العسكري المتقاعد دميتري أوتكين.
وفي العام نفسه الذي أنشئت فيه أدت المجموعة دورًا بارزًا في سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، ثم بدأت تضطلع بأدوار إقليمية من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، إلى أمريكا الجنوبية.
وظلت المجموعة بعدها أداة رئيسة لمد نفوذ روسيا الجيوسياسي، عبر دعم حلفاء موسكو الإقليميين، وتأمين مصالحها، دون أن تحتاج إلى تدخل عسكري مباشر ستكون له تبعات سياسية على المستوى الدولي.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 قامت المجموعة بدور بارز، لكن في الوقت نفسه ظهر خلاف عميق بين قيادتها وقيادة المؤسسة العسكرية الروسية، حول من تنسب إليه الانتصارات، ومن يتحمل مسؤولية الهزائم.
ظل الخلاف يتفاقم، إلى أن نفَّذت المجموعة تمردًا عسكريًّا فاشلًا في يونيو 2023، في تجلٍّ واضح لكيفية ارتداد مثل هذا النوع من الشركات على الجهات التي أنشأته.
ورغم أن التمرد تم طي صفحته سريعًا باتفاق توسط فيه رئيس روسيا البيضاء، إلا أن تداعياته لا تزال مستمرة، وقد لا يكون حادث طائرة بريغوجين ورفاقه آخر فصوله.
"بلاك ووتر"
تأسست "بلاك ووتر" في عام 1997 من طرف إريك برنيز ومايكل تومبسون، وهو عسكري سابق في البحرية الأمريكية، وتُقدّم خدمات الأمن والتدريب للقطاعات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص.
استخدمت أمريكا الشركة التي يقع مقرها الرئيس في مكسيكو بيتش بولاية كاليفورنيا، على نطاق واسع، خاصة في الأماكن التي دخلت فيها حروبًا، كما هي الحال في أفغانستان ثم العراق.
وفي عام 2007 ارتكب مقاتلون من "بلاك ووتر" مجزرة في العراق راح ضحيتها 17 شخصًا، أدين على إثرها أربعة منهم، ثم غيَّر مالكو الشركة اسمها إلى "زي للخدمات"، قبل بيعها عام 2010 لشركتي أسهم خاصة بمبلغ 200 مليون دولار.
"الدعم السريع"
وفي تجلٍّ آخر للقوات شبه العسكرية، أنشأ الرئيس السوداني السابق عمر البشير عام 2013 وحدة، أُطلق عليها اسم قوات "الدعم السريع"؛ بهدف توفير دعم أمني وتأمين للحكومة.
وقامت قوات "الدعم السريع" بأدوار عديدة بعد إنشائها، بدءًا من مكافحة التهريب، وصولًا إلى الانخراط المباشر في الصراعات والمهام العسكرية، في مناطق، مثل: دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.
وبعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، تغيرت أمور كثيرة، وأصبحت قوات الدعم تلعب دورًا في عملية الانتقال السياسي، كطرف رئيس في المكون العسكري، وهنا بدأت ثنائية المؤسسة العسكرية تلقي بظلالها على المشهد السوداني.
وعبَّرت هذا الثنائية عن أخطارها بشكل لا يقبل التشكيك في أبريل 2023، حين اندلع صراع مسلح بين الجيش النظامي وقوات الدعم شبه العسكرية، وهو الصراع الذي لا يزال يعصف بالسودان، دون أفق واضح لنهايته، سواء بالحسم العسكري أو التسوية التفاوضية.
"قوات النمر"
تأسست قوات "النمر" بعد الأزمة السورية التي اندلعت عام 2011، كقوات رديفة، وهي تحمل اسم قائدها الجنرال سهيل الحسن الملقب بـ"النمر".
وتختلف "قوات النمر" عن الشركات الخاصة من عدة جوانب، لكنها تتفق معها بأن طابعها غير رسمي.
وكان لهذه القوات دور كبير في مجابهة الحركات المعارضة، كما كان لها خط مفتوح مع القوات الروسية التي تدخلت في سوريا العام 2015، بطلب من الحكومة السورية.
وتلقت القوات تدريبًا روسيًّا خاصًّا بشكل جعلها تأخذ المهمات الأكبر والأعنف في تحركات الحكومة ضد مسلحي المعارضة، وتحديدًا في مناطق شرقي حلب والغوطة الشرقية بريف دمشق وإدلب ودرعا.
وزعمت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها في يونيو 2015، أن سهيل الحسن أصبح منافسًا محتملًا على رئاسة سوريا، وهو ما يعيد للأذهان ما نشره الإعلام الغربي عن طموح يفغيني بريغوجين، في تسلم رئاسة روسيا بدلًا من فلاديمير بوتين.
ولاحقًا دمُجت "قوات النمر" في الجيش السوري تحت مسمى "الفرقة 25 قوات خاصة"، وغاب الحسن عن المشهد السوري، فيما صدرت مذكرات أوروبية بحقه بعد اتهامه بارتكاب "جرائم حرب".
"الحشد الشعبي"
يختلف الحشد الشعبي الذي تأسس في العراق عام 2014 عن فلسفة الشركات الأمنية الخاصة، كونه استحدث لمواجهة تنظيم "داعش" المتشدد، انطلاقًا من أطروحات عقائدية.
ولكن بعد القضاء على "داعش" في 2017، بقي الحشد الشعبي يثير الكثير من الجدل باعتباره قوة ضخمة غير نظامية موازية للجيش العراقي الرسمي، وحينذاك أصبح يتقاطع مع فكرة الشركات الخاصة.
ومن أجل حل المعضلة التي أصبح يمثلها الحشد الشعبي للنظام السياسي العراقي، واستيعابه بأقل الخسائر، أصدر رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، عام 2019، قرارًا بدمجه مع القوات المسلحة.
ورغم أن الحشد أصبح الآن قوة نظامية، فإنه لا يزال يحمل الكثير من خصائص الشركات، وتحديدًا فيما يتعلق بضبابية تبعيته للجهات السيادية، وتلقي بعض فصائله الأوامر من طرف قيادات غير رسمية.
وقد أدى هذا الوضع الهجين لقوات الحشد إلى إحراج الحكومة العراقية مرات عديدة، إذ كان يستهدف مواقع تواجدت فيها قوات أمريكية دون أمر من الجهات الرسمية، وكانت الولايات المتحدة ترد، ما يعني أنه يقوض سيادة الدولة.
"حزب الله"
يزخر لبنان بعشرات الميليشيات العسكرية، ذات اللون الطائفي في البلد الذي أنهكته الحروب والصراعات، ولعل ميليشيا حزب الله هي الأقوى والأبرز على الساحة.
وقاتل حزب الله إسرائيل على مدار سنوات طويلة انتهت بخروجها من لبنان في مايو 2000، لكنه بقي بقوته العسكرية مصدر قلق داخل الدولة، ومصدر تهديد في الإقليم.
ورغم أن حزب الله جماعة أيديولوجية عقائدية، إلا أنه يحمل من خصائص الشركات الخاصة عدم الخضوع للحكومة، ويملك بضع شركات داخل لبنان وخارجها، ويسيطر على تجارة المخدرات ويقوم بمهام نيابة عن بضع دول، فهو لا يخضع للحكومة اللبنانية، ويقوم أحيانًا بمهام لصالح إيران.
ومن أبرز الأدوار التي قام بها حزب الله بالوكالة تدخّله في سوريا إلى جانب الميليشيات الإيرانية، حيث لعب دورًا رئيسًا في التصدي لقوات المعارضة السورية في بعض المناطق، بالإضافة لتعطيله انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.