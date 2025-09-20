ترامب يكشف عن محادثات مع أفغانستان بشأن قاعدة "باغرام" الجوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه يجري محادثات مع أفغانستان بشأن استعادة السيطرة على "باغرام" الجوية.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أنه "ما كان ينبغي لنا التخلي عنها أبدًا".

يأتي ذلك بعد يوم من تصريح ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على القاعدة التي استخدمتها القوات الأمريكية عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وأدى انسحاب القوات الأمريكية عام 2021 إلى استيلاء حركة "طالبان" على القاعدة. وأعلن مسؤولون أفغان معارضتهم لعودة الوجود الأمريكي إلى البلاد.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأفغانية ذاكر جلالي، الخميس، في منشور على "إكس": "أفغانستان والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون دون أن تحتفظ الولايات المتحدة بأي وجود عسكري في أي جزء من أفغانستان".