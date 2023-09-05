بايدن يرشح وزير الخزانة السابق جاك لو سفيرا لدى إسرائيل

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم الثلاثاء ترشيح وزير الخزانة السابق جاك لو لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل.

وجاك لو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من كلية هارفارد، وهو من مواليد عام 1955 في مدينة نيويورك.

واكتسب جاك لو الخبرة السياسية بعدما عمل مرتين في إدارة مكتب ميزانية البيت الأبيض، في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وفي عهد الرئيس باراك أوباما.

وسبق أن تولى جاك لو منصب وزير الخارجية في عام 2009 ومن ثم رئيس موظفي البيت الأبيض في عام 2012.

وقال جاك لو في تصريحات سابقة، إنه سبق أن عمل عن قرب مع بايدن عندما كان الأخير بمنصب نائب الرئيس، وكذلك سبق وأن عمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتولى جاك لو منصب وزير الخزانة من 2013-2017.