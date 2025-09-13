هاري: لا يمكننا وقف الحرب في أوكرانيا لكن بمقدورنا التعافي

عرض الأمير البريطاني هاري، الذي وصل العاصمة كييف، في وقت سابق يوم الجمعة، تفاصيل خطط منظمته الخيرية للمساعدة في إعادة تأهيل الجنود الجرحى الأوكرانيين.

وذكر مكتب هاري، أن الأخير وصل إلى كييف مع فريق من مؤسسته "إنفيكتوس جيمز"، تلبية لدعوة تلقاها من رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو وأولغا رودنيفا رئيسة "مركز سوبر هيومانز" لإعادة تأهيل المصابين في الحرب.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها هاري، الابن الأصغر لملك بريطانيا تشارلز، إلى أوكرانيا هذا العام بعد أن زار مركزاً للعسكريين الجرحي في لفيف في أبريل/ نيسان، وفق "رويترز".

وخدم هاري لمدة 10 سنوات في الجيش البريطاني قبل أن ينشئ مؤسسة "إنفيكتوس جيمز"، وهي مؤسسة خيرية تدير حدثاً رياضياً عالمياً للعسكريين المصابين في المعارك.

والتقى هاري أيضاً، بحسب البيان، على انفراد، مع وزيرة شؤون المحاربين القدامى ناتاليا كالميكوفا ورئيسة الوزراء، ثم وضع إكليلاً من الزهور في ساحة الاستقلال

وقال هاري لصحيفة "الغارديان" البريطانية على متن قطار ليلي خلال توجهه إلى كييف: "لا يمكننا إيقاف الحرب لكن ما يمكننا فعله هو بذل كل ما في وسعنا للمساعدة في عملية التعافي".

وتأتي هذه الرحلة بعدما زار هاري بريطانيا، لمدة 4 أيام، قادماً من محل إقامته في كاليفورنيا، حيث يعيش مع زوجته ميجان ماركل وطفليهما.

ومنذ أن تخلى عن لقبه الملكي في عام 2020، توترت علاقة هاري بوالده بعد أن انتقد علنا العائلة المالكة.

وفي علامة على ذوبان الجليد في العلاقات، عقد الاثنان أول لقاء بينهما، منذ 20 شهراً، يوم الأربعاء.