إدارة بايدن تعلن إضافة جديدة على الجدار الحدودي مع المكسيك

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركا في بيان رسمي صدر عن السجل الفدرالي للولايات المتحدة: "هناك حاجة ضرورية وفورية إلى بناء حواجز وطرق بمحاذاة حدود الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني".

وأضاف أن الجزء الجديد سيُبنى في وادي ريو غراندي حيث يتركز "جزء كبير من الدخول غير القانوني" على الحدود مع المكسيك.

وسارع بايدن إلى تبرير القرار فقال إنه "لم يكن في الإمكان قطع" التمويل، الذي بدأه سلفه ترامب.

وقال: "كان المال مخصصًا للجدار الحدودي، حاولت أن أقنع (الجمهوريين في الكونغرس) بتحويل المال إلى أمر آخر، لكنهم رفضوا، في الانتظار، ليس بالإمكان قانونيًا استخدام هذا المال إلا للهدف الذي صُرف له، لا يمكنني أن أوقف هذا"، كما كرّر أنه لا يؤمن بأن بناء جدران يشكل حلاً لأزمة الهجرة.