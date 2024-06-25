إصابة واحدة وإخلاء مبنى إثر اندلاع حريق وسط باريس

اندلع حريق في مبنى بالقرب من فندق المدينة وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء 25 يونيو بحسب ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وقالت محطة تلفزيون "بي أف أم تي في" إن سحابة من الدخان علت مبنى فندق المدينة في باريس، خلف مبنى "بي أتش في ماريس" الذي تم إغلاقه وإخلاؤه، بينما تحدثت مصادر محلية عن إصابة شخص واحد جراء الحريق.

واندلع الحريق حوالي الساعة 8.45 صباحا بالتوقيت المحلي في هذا المبنى الواقع في شارع فيريري، خلف المتجر متعدد الأقسام في هذه المنطقة بقلب العاصمة الفرنسية، وتولّت الشرطة إقامة محيط أمني بينما تم نشر حوالي 10 سيارات إطفاء.

وتحدث رئيس بلدية مركز باريس أرييل فايل عن "تدخل كبير لرجال الإطفاء" ودعا السكان إلى "تجنب ارتياد المنطقة حتى لا يتدخلوا في عمل خدمات الطوارئ" وفق تعبيره.

وأكد رئيس البلدية، الذي كان موجودا في الموقع إصابة شخص واحد على الأقل، وفقا لقناة "بي أف أم تي في" التلفزيونية، وبحسب وسائل الإعلام، فإنّ "الحريق اندلع من الطابق الأول من بناية سكنية يوجد تحتها مطعم".

وقال موقع "ويست فرانس" الإخباري إنه بحلول منتصف الصباح تصاعدت أعمدة من الدخان من الطابق الأول من المبنى وشوهدت ألسنة اللهب في الطابق الثاني من المبنى المكون من 6 طوابق.