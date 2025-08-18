زيلينسكي: ترامب يملك القوة لإجبار روسيا على السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده مستعدة للعمل بشكل بناء على إحلال السلام، وذلك عقب لقائه المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ في واشنطن.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس" يقول: "لا يمكن إجبار روسيا على السلام إلا بالقوة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بهذه القوة".

وكرر زيلينسكي حاجة كييف إلى ضمانات أمنية تحدث عنها الرئيس الأمريكي، قبيل لقائه برفقة قادة أوروبيين، دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي خلال لقائه كيلوغ: "سيتاح لنا الوقت للتحدث بشأن هيكلة الضمانات الأمنية. هذا هو الأمر الأهم فعليا".