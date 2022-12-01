أحمد شاه مسعود: طالبان لا تزال تمارس "سياستها الاستبدادية"

أكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية المعارضة، السياسي والقائد العسكري أحمد شاه مسعود، الأربعاء، أن "السياسة الاستبدادية" لحركة طالبان التي تفرض سيطرتها على البلاد، "لا تزال مستمرة".

جاء ذلك في كلمة له في اليوم الثاني من اجتماع "محادثات هرات الأمنية" المنعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بحضور عدد من الدول والشخصيات السياسية الأفغانية.

وقال مسعود في حديثه إنه "منذ بداية حكم طالبان مرة أخرى، حاول هو وأعضاء آخرون في جبهة المقاومة الوطنية إيجاد حل سلمي مع هذه المجموعة من خلال محادثات هادفة، لكن هذه الجهود لم تصل إلى أي نتيجة ولم تكن سوى خيبة أمل".