أحمد شاه مسعود: طالبان لا تزال تمارس "سياستها الاستبدادية"
أكد زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية المعارضة، السياسي والقائد العسكري أحمد شاه مسعود، الأربعاء، أن "السياسة الاستبدادية" لحركة طالبان التي تفرض سيطرتها على البلاد، "لا تزال مستمرة".
جاء ذلك في كلمة له في اليوم الثاني من اجتماع "محادثات هرات الأمنية" المنعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بحضور عدد من الدول والشخصيات السياسية الأفغانية.
وقال مسعود في حديثه إنه "منذ بداية حكم طالبان مرة أخرى، حاول هو وأعضاء آخرون في جبهة المقاومة الوطنية إيجاد حل سلمي مع هذه المجموعة من خلال محادثات هادفة، لكن هذه الجهود لم تصل إلى أي نتيجة ولم تكن سوى خيبة أمل".
واعتبر مسعود أن "المقاومة والمواجهة التي نشأت ضد حركة طالبان بعد سيطرتها على أفغانستان منتصف آب/أغسطس 2021، كانت بسبب استمرار طالبان في سياسة القوة والعنف".
وأضاف: "وجدنا أن طالبان لم تتغير، وليس ذلك فحسب، بل إنها اليوم تؤكد أكثر على سياستها الاستبدادية والإقصاء"، مطالباً بـ"إجراء انتخابات بإشراف أممي إذا كانت طالبان تعتقد أنها الممثل الحقيقي للشعب الأفغاني".
وتابع: "إذا كانت طالبان ترى أنها الممثل الحقيقي للشعب الأفغاني، وأنها تمتلك شعبية، فهذه رسالة واضحة جدًا؛ قبول الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دعونا نرى من يختاره الشعب من خلال الانتخابات وأي آلية وشروط وأي نظام".
واعتبر المعارض الأفغاني أن سقوط النظام الجمهوري في بلاده في العام الماضي "يمثل كارثة"، مبيناً أنه "لم يكن هذا الحدث مفاجئًا لأن عوامله شوهدت من قبل".
كما قال زعيم جبهة المقاومة الوطنية في خطابه: "نتيجة الإجراءات المباشرة لطالبان، أصبحت أفغانستان مركز تدريب وتجنيد للجماعات الإرهابية الإقليمية والدولية وسجنًا للشعب المسلم المضطهد في أفغانستان".
وفي إشارة إلى المطالب الدولية بفتح مدارس ثانوية للبنات في أفغانستان، قال "إنه بالإضافة إلى التركيز على تعليم المرأة، ينبغي أيضًا التأكيد على إعادة حقوق جميع المواطنين في هذا البلد".
طالبان تغيب عن الاجتماع
ولم تشارك طالبان رغم دعوتها في هذا المؤتمر الذي نظمه معهد الدراسات الاستراتيجية الأفغاني بالتعاون مع مركز أفغانستان للدراسات الإقليمية، وكان هذا الاجتماع قد عقد سابقا في أفغانستان.
ولم تعلق طالبان على تصريحات أحمد مسعود الجديدة، لكن مسؤولي الحركة رفضوا دائمًا مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتقادات لخصومهم.
وخلال العام الماضي، تعرضت طاجيكستان التي تستضيف هذا الاجتماع، لانتقادات متكررة من قبل طالبان لدعمها "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية"، فيما أكدت طاجيكستان ضرورة إنشاء حكومة وطنية شاملة في أفغانستان.
وفي لقاءات منفصلة في اليوم الأخير من هذا الاجتماع، نوقشت حالة الثقافة والفن ودور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حل الأزمة الأفغانية وخريطة الطريق للاستقرار في هذا البلد.
وأعربت شخصيات ثقافية بارزة من أفغانستان وخبراء وباحثون من مختلف البلدان وممثلو بعض المنظمات الدولية عن آرائهم حول سبل تحقيق السلام المستدام في أفغانستان.
وقالت كارين ديكر، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في أفغانستان، خلال افتتاح المؤتمر يوم الثلاثاء، "إنها حضرت الاجتماع للاستماع إلى الآراء والمناقشات".