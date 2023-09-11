"الطاقة الذرية" تأسف للتعامل "باستخفاف" مع ملف إيران النووي

عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي عن أسفه لما اعتبره "استخفافًا" بما تقوم به إيران من تصعيد نووي، على وقع خفض محدود للتوتر بين طهران وواشنطن.

وقال غروسي في مؤتمر صحفي بمقر الوكالة في جنيف "هناك نوع من الاستخفاف بما يحدث، وهذا الأمر يقلقني لأن المشاكل لا تزال قائمة اليوم كما كانت بالأمس"، مشيرًا إلى "التراجع في اهتمام" الدول الأعضاء بهذا الملف، علمًا بأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث المعنية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لا تعتزم تقديم مشروع قرار هذا الأسبوع يندد بعدم تعاون إيران.

وفضلت هذه الدول، بمبادرة من واشنطن، إصدار "إعلان مشترك" يؤيده عدد كبير من الدول، بحسب مصدر دبلوماسي.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران في آب/أغسطس، إلى اتفاق حول الإفراج عن سجناء، اعتبره الخبراء مؤشرًا إلى تهدئة بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ ثورة 1979.

وعلق غروسي "نعلم بوجود نوع من العملية الثنائية أبلغتنا بها الولايات المتحدة، ولكن في ما يتصل بالجانب النووي، لا نعلم بالضبط ماهية ما يحصل".

ورغم تأكيده أن لا تحفظات لديه عن هذا الحوار، لاحظ غروسي "عدم تعاون" من جانب إيران.

وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها في وقت سابق، لعدم تحقيق إيران أي تقدّم بشأن مسائل عالقة بينها إعادة نصب كاميرات لمراقبة برنامج طهران النووي وتوضيح مسألة العثور على آثار يورانيوم في موقعين.