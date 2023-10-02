بريطانيا تخطط لمعاقبة المتقاعسين في البحث عن عمل

تستعد الحكومة البريطانية للإعلان قريباً عن "برنامج عقوبات" ضمن حملة إصلاح لبرنامج الرعاية الاجتماعية في البلاد، سيؤدي إلى خفض المدفوعات لعشرات الآلاف من المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات اجتماعية، وذلك في حال فشلهم في البحث عن عمل.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن وزير المالية جيرمي هانت سيعلن قريباً عن الحملة، وقالت إن هانت، وفي خطوة تبرز الفارق عن سياسات حزب العمال، سيطلق خططاً تستهدف تقليص دعم الدولة للعاطلين عن العمل وتحديداً الذين لا يبذلون جهوداً لإيجاد وظائف، أو أولئك الذين يرفضون عروض العمل.

وأوضحت الصحيفة أن نظام العقوبات ذاك، يمثل جزءاً من حزمة إجراءات تتعلق بقطاع خدمات الرعاية الاجتماعية، من المقرر أن يعلن عنها هانت في بيان الخريف المقبل.

وتشمل العقوبات نحو 90 ألف شخص من الذين فشلوا في البحث عن عمل، وسيجد أولئك صعوبة في تقديم مطالبات لبرنامج "يونيفيرسال كريدت" الحكومي، وهو نظام معونات تُمنح شهرياً لأصحاب الدخل المنخفض أو العاطلين عن العمل، لمساعدتهم على تحمل تكاليف معيشتهم.

وقالت الصحيفة إن خطوة فرض العقوبات تبدو أنها صُممت للتركيز على الأشخاص الذين يرفضون الانخراط مع مراكز العمل أو حضور المواعيد المقررة مع مدربي التأهل للوظائف.

في الوقت ذاته، من المقرر أن يعلن هانت أن الحكومة قبلت توصية من لجنة الأجور المنخفضة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور من 10.42 جنيه إلى 11 جنيهاً إسترلينياً على الأقل في الساعة الواحدة، وسيعود القرار بالفائدة على مليوني عامل من ذوي الأجور الأقل، حسب الوزير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير، وفي محاولة لجعل إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية قضية مهمة في الانتخابات العامة، سيبلغ مؤتمر حزب المحافظين، أنه سيتبع سياسة تجعل من الصعب على الأشخاص الذين لا يبحثون عن عمل الحصول على إعانات من الدولة.

ومن المتوقع أن يتحدث هانت خلال المؤتمر عن ظاهرة بدأت مع جائحة كورونا، وتتمثل في ترك الكثيرين لأعمالهم ووظائفهم من أجل الاعتماد على مساعدات الدولة وإعاناتها، "وهذا لا يجوز"، من وجهة نظر الوزير، في ظل الافتراض بأن نظام الرعاية الاجتماعية هو بمنزلة شبكة للأمان الاجتماعي: "منذ الجائحة، بدأت الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.. فبينما تكافح الشركات لإيجاد عاملين، يترك نحو 100 ألف شخص سوق العمل سنوياً للاعتماد على المساعدات.. لذلك سيتم فرض العقوبات، لأن المسألة تتعلق بالعدالة أولاً"، حسب الوزير.

ونقلت "التايمز" عن مصادر حكومية أن وزارتي المالية، و"العمل والمعاشات التقاعدية" تضعان اللمسات الأخيرة على تفاصيل برنامج العقوبات، وأشارت المصادر إلى أن هناك كثيرين يمكنهم العمل ولكنهم يختارون الرفض، وأن تلك المشكلة تتنامى منذ جائحة كورونا.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المستبعد الإعلان عن أي تخفيضات ضريبية على الرغم من مطالبة المتشددين في الحزب بإقرار تخفيضات ضريبية جديدة لدعم نمو الاقتصاد.

المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية