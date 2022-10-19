صحف عالمية: أزمة ديموغرافية تهدد روسيا.. واحتجاجات فرنسا أكبر تحديات ماكرون

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أهم الملفات الطارئة على الساحة الدولية، التي تصدرتها أزمة الإضرابات في فرنسا واتساع رقعة الاحتجاجات منذ الأحد، مما يمثل أكبر تحديات الولاية الثانية للرئيس، إيمانويل ماكرون.

وناقشت الصحف تقارير من روسيا تحدثت عن أزمة خطيرة تهدد النمو السكاني في البلاد جراء استمرار الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى قرار التعبئة الجزئية للجيش، الأمر الذي يؤدي إلى أزمة ديموغرافية لم تحدث من التسعينيات.

وأبرزت صحف أخرى تقارير تكشف عن استغلال المرشحين الجمهوريين لمجلس النواب والشيوخ "سوء إدارة بايدن للملف الاقتصادي" لجلب الدعم لهم قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

روسيا تواجه خطر النمو السكاني

ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرغ" الأمريكية أن تصعيد الحرب في أوكرانيا قد يؤدي إلى تسريع "الانهيار الديموغرافي" لروسيا، حيث أمضى الرئيس، فلاديمير بوتين، سنوات في سباق للحفاظ على النمو السكاني في بلاده.

وقالت الوكالة إنه إلى جانب الخسائر في أرواح الآلاف في ساحة المعركة، فإن تجنيد 300 ألف جندي احتياطي للانضمام إلى القتال، مع هروب عدد كبير من الرجال إلى الخارج، يعرقل أهداف بوتين المتمثلة في البدء في تحقيق الاستقرار السكاني بالفعل هذا العام.

وأضافت "بلومبيرغ" أن الاضطرابات المعوقة من الحرب قد تجلب أزمة سكانية تعود جذورها إلى التسعينيات، وهي فترة من الصعوبات الاقتصادية عاشتها روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي أدت إلى انخفاض معدلات الخصوبة.

وتابعت أن بوتين كان قد أعلن عزمه الحد من انخفاض عدد السكان العام الجاري، قبل استئناف النمو في عام 2030.

وقالت الوكالة إنه مع ذلك، وقبل أسابيع من الإعلان عن التعبئة الجزئية للجيش في سبتمبر، أظهر تقرير داخلي تمت صياغته في اجتماع مغلق أن المسؤولين الروس قد استنتجوا بالفعل أن تحقيق هذه الأهداف كان غير واقعي.

ونقلت الوكالة عن إيغور إفريموف، الباحث والمتخصص في التركيبة السكانية بمعهد غيدار في موسكو، قوله إنه إذا استمرت العمليات العسكرية في الأشهر المقبلة - كما هو متوقع - فقد تشهد روسيا أقل من 1.2 مليون ولادة العام المقبل، وهو الأدنى في التاريخ الحديث.

وأوضحت الوكالة أن متوسط ​​إجمالي الوفيات في روسيا يبلغ ما يقرب من 2 مليون سنويًا، على الرغم من أن العدد زاد أثناء جائحة كورونا واقترب من 2.5 مليون في العام الماضي.

عواقب كارثية

وصرح إفريموف للوكالة الأمريكية بأن "الضربة الرئيسية" لمعدل المواليد ستكون غير مباشرة، موضحاً أن معظم العائلات ستدمر أفق تخطيطها بالكامل نتيجة لذلك، مؤكداً أن التأثير سيكون أقوى كلما طال أمد التعبئة.

وأضاف: "استمرار الحملة العسكرية والتعبئة حتى نهاية الربيع المقبل سيكون كارثيًا، حيث من المرجح أن ينخفض ​​عدد المواليد إلى مليون فقط حتى منتصف عام 2024، وهو مستوى لم تشهده روسيا إلا مرة واحدة في الفترة من 1999 إلى 2000".

وقالت "بلومبيرغ" إن الحساب الديموغرافي لروسيا - التي تعاني من اختناق اقتصادي - قد وصل إلى مرحلة معرضة لخطر الركود الشامل، حيث تقدر الوكالة الآن معدل النمو المحتمل لروسيا عند 0.5٪؛ أي بانخفاض نقطتين مئويتين عما قبل الحرب.

ونقلت الوكالة عن اقتصاديين قولهم إن التركيبة السكانية غير المواتية في المناطق الأوكرانية التي يخطط بوتين لضمها ستضيف على الأرجح إلى التحديات التي تواجهها روسيا من الأزمة السكانية المتزايدة.

وقالت "بلومبيرغ" إنه في حين أن الصدمات الديموغرافية عادة ما تستمر على مدى عقود، فإن تداعيات الغزو تجعل أسوأ السيناريوهات أكثر احتمالاً وأقرب بكثير مما كان متوقعاً.

وقال ألكسندر إيزاكوف، وهو اقتصادي روسي، إن عدد سكان بلاده قد انخفض بالفعل في فترة ما قبل الحرب، مشيراً إلى أن الأخيرة ستعمل على تقليص العدد بشكل أكبر لأسباب تتمثل في الهجرة وانخفاض الخصوبة وضحايا القتال.

وأشارت الوكالة إلى أن التعبئة العسكرية قد تؤدي إلى تقلب خطط العائلات في ربما أكثر اللحظات خطورة على الإطلاق بالنسبة للتركيبة السكانية الروسية، حيث انخفض عدد النساء في سن الإنجاب بنحو الثلث في العقد الماضي.

ونقلت عن خبراء آخرين قولهم: "من المحتمل أنه في ظل ظروف عدم اليقين، سيؤجل العديد من الأزواج إنجاب الأطفال لبعض الوقت حتى يستقر الوضع".

أكبر تحديات ماكرون

وفي فرنسا، اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن انتشار رقعة الإضرابات في البلاد يزيد الضغط على حكومة الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وقالت الصحيفة إن الاضطرابات في فرنسا تمثل أكبر اختبار حتى الآن في الولاية الثانية لماكرون، وذلك بعدما انضم عمال السكك الحديدية والبريد والممرضات وبعض المعلمين وحتى طلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء فرنسا إلى الإضرابات.

وتأتي موجة الإضرابات المتسعة في أعقاب مسيرة كبيرة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في باريس، الأحد، مما يزيد الضغط على حكومة ماكرون، المحاصرة بالفعل في البرلمان، حيث ترفض أحزاب المعارضة إقرار الميزانية.

وقالت الصحيفة إن ماكرون يكافح الآن لتهدئة الغضب على ثلاث جبهات مختلفة - في المصانع والشوارع وفي البرلمان - قبل أن يتحول إلى اضطرابات اجتماعية كبيرة، حيث يمكن أن يهدد ذلك أجندته، بما في ذلك خطط إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإضرابات التي بدأت في مصافي النفط قد أثرت بشكل كبير على كافة المجالات في فرنسا. وأضافت أنه على سبيل المثال، اشتكى أصحاب الفنادق من الحجوزات الملغاة وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار الإضرابات لفترة أطول.

وتابعت الصحيفة في تحليل لها: "إن الدعوة التي وجهها عمال النفط لزيادة الأجور لمواكبة التضخم المتزايد قد استحوذت على المخاوف الأساسية بشأن التفاوتات الاقتصادية في البلاد والفواتير المتزايدة للأسر العاملة".

وأوضحت الصحيفة: "أنفقت حكومة ماكرون ما يقرب من 100 مليار يورو منذ نوفمبر لدعم فواتير الطاقة للأسر والشركات، لكن التضخم رفع تكاليف العديد من الأساسيات في محلات السوبر ماركت الفرنسية،