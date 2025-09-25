الحرس الثوري الإيراني: احتمال حرب قريبة منخفض رغم التهديدات

عدّ العميد في الحرس الثوري الإيراني يعقوب زهدي، أن احتمال اندلاع حرب جديدة على المدى القصير منخفض، مشددًا في الوقت ذاته على أن التهديدات لن تتوقف وستستمر في المستقبل.

وأوضح العميد زهدي في مقابلة مع وكالة "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومي الإيراني، أن الحرب مع العراق لمدة ثماني سنوات لم تكن اختيارًا واعيًا من إيران، بل كانت تكلفة دفعها الشعب مقابل الاستقلال والثورة.

وأضاف أن تدخل الولايات المتحدة من خلال دعم صدام حسين فشل بسبب صمود الشعب الإيراني، وهو النمط الذي ظهر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا وأجبرت العدو (إسرائيل) على الانسحاب.

وأشار زهدي إلى أن النصر الحقيقي في الحروب يُقاس بتحقيق الأهداف السياسية، وليس فقط الإنجازات العسكرية، موضحًا أن أهداف صدام والولايات المتحدة كانت إسقاط النظام الإيراني وتقسيم البلاد ومنع انتشار الثورة، لكن جميع هذه الأهداف فشلت، وبقيت إيران قوية ومستقرة.

وفي مقارنة بين حرب ثماني السنوات والحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا، أكد العميد زهدي أن كلا النزاعين أظهرا نموذجًا مشابهًا للمقاومة الشعبية والاعتماد على القدرات العسكرية المحلية، مشيرًا إلى أن الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيرة لعبت دورًا حاسمًا في كسر الدرع الدفاعية الإسرائيلية.

وعن مدى ضمان عدم عودة الحرب، أوضح زهدي أن الردع الإيراني فعال على المدى القصير، لكن الحفاظ على الاستقرار طويل المدى يتطلب تعزيز صمود المجتمع وتماسكه الوطني، واستمرار تطوير القدرات الدفاعية.