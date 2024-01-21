فرنسا.. تعبئة متزايدة ضد قانون الهجرة قبل حسمه في "المجلس الدستوري"

تشهد فرنسا اليوم الأحد، يومًا جديدًا للتعبئة ضد قانون اللجوء والهجرة، قبل أيام من حسم المجلس الدستوري أمر هذا النص الذي أقره البرلمان قبل شهر.

ومن المنتظر أن يُصدر المجلس الدستوري قراره الخميس المقبل، وفي غضون ذلك، يعتزم معارضو هذا القانون مواصلة الضغط في الشارع، وفق ما أكده تقرير نشرته إذاعة فرنسا الدولية.

وأوضح التقرير أنّه "قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري الذي طال انتظاره، يأمل معارضو هذا النص، الذي يحقّق انتصارًا أيديولوجيًّا لليمين المتطرف وفق رأيهم، في التوحد خارج نطاق الناشطين التقليديين للضغط على الحكومة.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مسيرة في باريس الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، (الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينتش).

وفي باريس رفعت لافتة "الحرية والمساواة والأخوة" و"لا لقانون اللجوء والهجرة".