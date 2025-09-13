logo
ترحيل أول دفعة مهاجرين من بريطانيا إلى فرنسا الأسبوع المُقبل

احتجاج مناهض للهجرة جنوب لندنالمصدر: AFP
تشير توقعات إلى أن أولى رحلات ترحيل المهاجرين من بريطانيا بموجب اتفاق الإعادة بين المملكة المتحدة وفرنسا ستنطلق الأسبوع الجاري، وفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية، اليوم السبت.

وشهد اتفاق "دخول شخص وخروج آخر" مع باريس احتجاز أول مجموعة من المهاجرين في الـ6 من شهر آب/أغسطس الماضي، ومن المفترض أن أول رحلة طيران قد تكون يوم الاثنين.

 وبموجب الاتفاق الجديد، توافق فرنسا على قبول عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة دون وثائق، مقابل موافقة بريطانيا على قبول عدد مساو من طالبي اللجوء الشرعيين الذين تربطهم صلات عائلية بأشخاص في بريطانيا.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الجديدة شبانة محمود، التي تم تكليفها بتكثيف استجابة المملكة المتحدة لعبور القوارب الصغيرة إليها، قالت الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن تنطلق رحلات العودة "بشكل وشيك".

وأفادت صحيفة "التليغراف" بأن توجيهات الترحيل الرسمية صدرت بشأن طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة الشهر الماضي، وذكرت التوجيهات أنه سيتم ترحيلهم إلى فرنسا في غضون 5 أيام.

 وفاق عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي، 30 ألفا خلال العام الجاري حتى الآن.

وفي الآونة الأخيرة في إنجلترا، نُظمت عدة احتجاجات حول الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة، وشاركت فيها جماعات مناهضة للهجرة وأخرى مؤيدة لها.

