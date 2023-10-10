البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات برية أمريكية.. ويمكننا دعم إسرائيل وأوكرانيا معاً

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن "واشنطن ليست لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض، لكنها ستحمي المصالح الأمريكية في المنطقة".

واستطرد: "إذا احتجنا تمويلا دفاعيا إضافيا لإسرائيل، فسنطلب من الكونجرس".

وفي سياق آخر، أضاف البيت الأبيض أن "أمريكا لا تزال تعتقد بأنه يجب التشجيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية"، مؤكداً أنه "لا نستطيع التكهن في هذه المرحلة كيف ستتأثر جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي.. ولن نذهب بعيدا بالقول إن هجوم حماس أوقف محادثات التطبيع بين إسرائيل والسعودية".

وأكد البيت الأبيض أنه "لا نرى دليلا دامغا على تورط طهران تورطا مباشرا في هجمات حماس على إسرائيل".

وأوضح أن "أمريكا يمكنها دعم إسرائيل وأوكرانيا في الوقت نفسه".