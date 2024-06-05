الانتخابات الأوروبية.. نوايا التصويت تكشف الخطر المتربص بـ"القارة العجوز"

ووفقًا للباحثة الفرنسية، فإن المواقف المؤيدة لروسيا من قبل حزب التجمع الوطني، باتت موضع تساؤل ونفور للبرلمانيين.

أما في ألمانيا، فقالت الباحثة الفرنسية إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض بشدة للاتحاد الأوروبي، يريد مغادرة منطقة اليورو، موضحة أنه أثار عدة خلافات في الأشهر الأخيرة، أبرزها طرح خطة "إعادة الهجرة" التي أثارت مظاهرات كبيرة عبر نهر الراين.

وتابعت:" كل هذه الانقسامات تؤثر على إمكانية هيمنة اليمين المتطرف على البرلمان، خاصة أن هذه الأحزاب القومية لديها وجهات نظر "غير متجانسة للغاية" ولا تصوت بالضرورة بالطريقة نفسها، بما في ذلك داخل المجموعة نفسها.

تحالف تاريخي

بدوره، قال الباحث السياسي في مركز الدراسات والبحوث في العلوم الإدارية والسياسية الفرنسي، أوليفييه روكوان، لـ"إرم نيوز" إن تشكيل مجموعة يمينية متطرفة واحدة يجب أن يمر عبر رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، التي أصبحت منذ وصولها إلى السلطة في العام 2022، شخصية مركزية في اللعبة الأوروبية من خلال تخفيف حدة خطابها، خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ودعم أوكرانيا.

وأضاف: "وهو النموذج الذي تميل بعض أحزاب اليمين المتطرف، مثل حزب التجمع الوطني، إلى اتباعه، على أمل اكتساب النفوذ على المستوى الأوروبي والوصول إلى السلطة".

ائتلاف اليمين المعتدل والمتطرف

وطرح الباحث الفرنسي أيضًا إمكانية اتحاد اليمين الكلاسيكي الذي لم يعد مترددًا في التعاون مع اليمين المتطرف، في نسخته الأكثر اعتدالاً، موضحًا أنه بشكل أعم، "نحن نتجه نحو سياسات أكثر تحفظًا تجاه ملف الهجرة وهي النقطة المحورية التي تجتمع عليها جميع الأحزاب اليمينية".

وأضاف أن المجلس الأوروبي الذي يضم زعماء الدول الأعضاء الـ27، يمكن أن يضم 3 أو 4 رؤساء حكومات من اليمين المتطرف، لا سيما هولندا، ولكن أيضًا فرنسا إذا فازت مارين لوبن بالانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، وهي نتيجة من شأنها أن تغير بشكل عميق توازن المؤسسة الأوروبية.