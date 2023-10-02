من هي المدعية العامة ليتيتيا جيمس التي تطارد ترامب؟

وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس للصحافيين: "لا أحد فوق القانون.. والعدالة ستنتصر".

فمن هي المدعية العامة ليتيتيا جيمس؟

- ولدت ليتيتيا جيمس، ذات الأصول الأفريقية، في بروكلين، نيويورك في عام 1958

- ليتيتيا جيمس عضو في الحزب الديمقراطي والمدعي العام الحالي لنيويورك

- التحقت بمدارس نيويورك العامة وحصلت على الدكتوراه في القانون من جامعة هوارد

- تمارس جيمس مهنة المحاماة في نيويورك منذ عام 1989

- فازت جيمس في انتخابات 2018 لتصبح المدعي العام في نيويورك

مطاردة الساحرات

ولم تتوانَ ليتيتيا جيمس في مواصلة التحقيق في الممارسات التجارية لإمبراطورية ترامب العقارية منذ عام 2019.

وأعلنت جيمس أن ترامب قد ضاعف صافي ثروته بواقع 2.2 مليار دولار.

وجاء هذا الادعاء كجزء من دعوى قضائية ضد ترامب ومنظمته، واثنين من أبناء الرئيس السابق، بتهمة ممارسة الاحتيال.

ويشغل كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي في منظمة ترامب، ويلعبان أدوارا بارزة في الذراع التجارية لوالدهما.

وكانت إيفانكا ترامب قد أدرجت سابقا في الدعوى، لكن قاضي الاستئناف بالولاية رفضها لاحقا.

ووفقا لوثائق المحكمة، أدرجت جيمس الرقم الجديد في ملف المحكمة الذي حثت فيه القاضي على إصدار حكم جزئي ضد ترامب قبل المحاكمة المقررة في 2 أكتوبر.