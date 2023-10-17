قرار قضائي حول حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في فرنسا‎

من المقرر أن تصدر أعلى محكمة إدارية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، قرارا حول حظر التظاهرات المناصرة للفلسطينيين في البلاد.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أعلن الخميس هذا الحظر، معتبرا أن التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين "من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".

ومن خلال "هذا التوجيه الصارم"، بحسب وزير الداخلية، تختلف فرنسا عن باقي الدول الغربية حيث تظاهر آلاف الأشخاص في إسبانيا وإنكلترا وهولندا والولايات المتحدة؛ "ضد الاحتلال الإسرائيلي"، ودعمًا "للشعب الفلسطيني".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى أن "فرنسا تتخذ خياراتها الخاصة، لكن حظر التظاهرات في بلد ديمقراطي عندما لا تكون التظاهرات عنيفة، لا يبدو لي عادلاً".

وتخشى الحكومة الفرنسية حدوث تجاوزات في بلد يضم أكبر جالية يهودية في أوروبا (حوالي 500 ألف شخص)، فضلاً عن نحو 6 ملايين مسلم (حوالي 9٪ من السكان في فرنسا).

وصرّح جيرار دارمانان، الإثنين، أنه تم توقيف 102 شخص بسبب "أعمال معادية للسامية" أو "الإشادة بالإرهاب" منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.