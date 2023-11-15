استطلاع: تراجع دعم الأمريكيين لحرب إسرائيل على غزة
أظهر استطلاع جديد أجرته كل من "رويترز/ إبسوس" أن التأييد الشعبي في الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة في تراجع فعلا، بينما يعتقد أغلب الأمريكيين أنه يتعين على إسرائيل إعلان وقف لإطلاق النار في الصراع الذي تفاقم إلى أزمة إنسانية.
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين آخرهما يوم الثلاثاء، أن نحو 32 % من المشاركين قالوا إن "الولايات المتحدة عليها أن تدعم إسرائيل" لدى سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في الصراع، وقلّت بذلك النسبة عن 41% كان هذا موقفهم في استطلاع رأي أجري في 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول.
وارتفعت نسبة من قالوا، إن "الولايات المتحدة يجب أن تكون وسيطا محايدا" إلى 39 بالمئة في الاستطلاع الجديد بعدما كانت 27% قبل شهر، وقال أربعة بالمئة، إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين، في حين قال 15% إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل إطلاقا، والنسبتان مماثلتان لما أظهره استطلاع الشهر الماضي.
وقال نحو 68% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يوافقون على جملة "إسرائيل عليها أن تعلن وقفا لإطلاق النار وتحاول التفاوض".
وفي إشارة قد تكون مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل، أيد31% فقط من المشاركين في الاستطلاع إرسال أسلحة إليها، بينما عارض 43% الفكرة، وقال الباقون إنهم غير متأكدين. وكان تأييد إرسال أسلحة إلى إسرائيل أقوى بين الجمهوريين، بينما عارضه ما يقرب من نصف الديمقراطيين.
وبالمقارنة، أيد41% من المشاركين في الاستطلاع إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لدعمها في صد حرب روسيا قبل 21 شهرا تقريبا، مقابل معارضة 32%، وقال الباقون إنهم غير متأكدين. وعندما يتعلق الأمر بأوكرانيا، يكون تأييد إرسال أسلحة إليها أقوى بين الديمقراطيين.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، وجُمعت ردود من 1006 بالغين أمريكيين.