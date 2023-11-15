استطلاع: تراجع دعم الأمريكيين لحرب إسرائيل على غزة

أظهر استطلاع جديد أجرته كل من "رويترز/ إبسوس" أن التأييد الشعبي في الولايات المتحدة لحرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة في تراجع فعلا، بينما يعتقد أغلب الأمريكيين أنه يتعين على إسرائيل إعلان وقف لإطلاق النار في الصراع الذي تفاقم إلى أزمة إنسانية.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري على مدار يومين آخرهما يوم الثلاثاء، أن نحو 32 % من المشاركين قالوا إن "الولايات المتحدة عليها أن تدعم إسرائيل" لدى سؤالهم عن الدور الذي من المفترض أن تقوم به بلادهم في الصراع، وقلّت بذلك النسبة عن 41% كان هذا موقفهم في استطلاع رأي أجري في 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفعت نسبة من قالوا، إن "الولايات المتحدة يجب أن تكون وسيطا محايدا" إلى 39 بالمئة في الاستطلاع الجديد بعدما كانت 27% قبل شهر، وقال أربعة بالمئة، إن على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين، في حين قال 15% إن الولايات المتحدة لا يجب أن تتدخل إطلاقا، والنسبتان مماثلتان لما أظهره استطلاع الشهر الماضي.