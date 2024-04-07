هجوم مسلح على قائد للشرطة غرب إيران



أصيب قائد شرطة مدينة "كوهدشت" التابعة لمحافظة لرستان غربي إيران، العقيد علي أماني، بجروح بعدما تعرض لهجوم من قبل مسلحين في المدينة.

وقال حاكم مدينة كوهدشت محمد مرادي كفراج للوكالة الرسمية "إيرنا"، اليوم الأحد، إن العقيد علي أماني قائد شرطة هذه المدينة أصيب في ساقه اليوم الأحد خلال مهمة القضاء على زراعة الخشخاش (مادة مخدرة يُستخرج منها الأفيون)".

وأضاف كفراج "تم نقل العقيد أماني على الفور إلى مستشفى الخميني بمدينة كوهدشت، وحالته العامة الآن جيدة"، متوعداً بالتعرف على مطلقي النار واعتقالهم.

وتابع "إن مكافحة زراعة الخشخاش مدرجة على جدول الأعمال بشكل جدي ومميز، ولا يوجد أي حل وسط في هذا الصدد مع الأشخاص الذين يعتزمون زراعته".

ويبلغ عدد سكان هذه المدينة قرابة 200 ألف نسمة وهي رابع أكبر مدينة في محافظة لرستان بعد خرم آباد وبروجرد ودرود، و يسكنها أغلبية من أبناء القومية اللورية.