مقتل 6 شرطيين باكستانيين بنيران طالبان المحلية

وأضافت الوكالة في حسابها عبر "تلغرام"، أنه "مع سيطرة حركة طالبان الأفغانية على أفغانستان، زادت "الهجمات الإرهابية" في باكستان بنسبة 51٪".

وحصلت حركة طالبان باكستان، التي استضافت طالبان الأفغانية في شمال وزيرستان وبلوشستان الباكستانية لسنوات عديدة، على معدات عسكرية متطورة مع انهيار الحكومة الأفغانية السابقة، وذهب جزء من قوات الجماعة إلى أفغانستان.

اشتباكات بين طالبان الأفغانية وباكستان

وفي سياق متصل، أفادت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، الأربعاء، باندلاع اشتباكات بين قوات أمنية تابعة لحركة طالبان الأفغانية والجيش الباكستاني في ولاية بكتيا جنوب شرق أفغانستان.

ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل جراء الاشتباكات، مشيرة إلى أن "قوات الحدود بين البلدين اشتبكت مع بعضها البعض منذ يومين".

وبعد يومين من الهجوم على الجنود الباكستانيين عند بوابة "سبين بولدك" في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، نفت طالبان تورطها في هذا الهجوم.

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في سلسلة تغريدات أن الهجوم نفذه مسلح مجهول، معربا عن أسفه لهذا الحادث، وأعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى للتحقيق في الحادث.

وأكد المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية "أنه سيتم بذل جهود لمنع وقوع أحداث مماثلة في المستقبل".

وفي يوم الأحد من هذا الأسبوع، نشرت تقارير عن اشتباكات بين طالبان والجنود الباكستانيين عند معبر سبين بولدك، والذي أسفر عن مقتل 8 جنود باكستانيين و3 من طالبان.