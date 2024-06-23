لسنا محرضين على الحروب.. رئيس الفلبين يعد بتسوية النزاعات "سلميًا"

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الأحد، إن بلاده ليست معنية بالتحريض على الحروب وستسعى دائمًا إلى تسوية النزاعات سلميًا وسط تصاعد المواجهات البحرية مع الصين.

وقال ماركوس في كلمة أمام قوات وحدة القيادة الغربية المسؤولة عن الإشراف على بحر الصين الجنوبي، ونقلتها وكالة "رويترز"، "في دفاعنا عن الأمة، نظل مخلصين لطبيعتنا الفلبينية وهي رغبتنا في تسوية هذه القضايا كلها سلميًا".

ووقعت أحدث اشتباكات بين أفراد البحرية الفلبينية وخفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي في الممر المائي المتنازع عليه، إذ قال الجيش الفلبيني إن بحارًا فلبينيًا أصيب بجروح خطيرة وتضررت سفينته.

ولم يشر لاسم الصين في كلمته.