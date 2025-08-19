باريس: ربط نتنياهو بين الاعتراف بفلسطين ومعاداة السامية "دنيء" و"مبني على مغالطات"
البيت الأبيض: واشنطن ستساعد في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا
19 أغسطس 2025، 6:03 م

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة بإمكانها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإن الرئيس دونالد ترامب وجّه فريقه للأمن القومي للتعاون مع أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت "أكد الرئيس بشكل قاطع أن القوات الأمريكية لن تتواجد على الأرض في أوكرانيا، لكننا قادرون بالتأكيد على المساعدة في التنسيق، وربما توفير ضمانات أمنية أخرى لحلفائنا الأوروبيين"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وعبّر ترامب عن أمله في أن يمضي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قدماً في إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أقر بأن زعيم الكرملين ربما لا يرغب في إبرام اتفاق على الإطلاق، مضيفاً أن ذلك سينشئ "وضعاً صعباً" لبوتين.

وفي مقابلة مع برنامج (فوكس آند فريندز) على قناة (فوكس نيوز)، قال ترامب إنه يعتقد أن المسار الذي سيسلكه بوتين سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين.

