مقطع فيديو يرصد لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي
اغتيل وزير الصحة الهندي لولاية "أوديشا"، نابا كيشور داس، بإطلاق الرصاص عليه لحظة خروجه من سيارته.
وبحسب صحيفة "تريبيون" الهندية، سرعان ما تم سماع دوي إطلاق الرصاص على "داس"، أثناء خروجه من سيارته لحضور أحد البرامج بالقرب من منطقة "جارسوغودا" في مدينة "براجاراجناغار"، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم الأحد، وسط حشود من أتباعه وهتافاتهم.
وفي الفيديو الذي جرى تداوله على "تويتر"، يمكن رؤية خروج الوزير من سيارته قبل أن ينهار متراجعًا فور تلقيه الرصاص في صدره.
وفي حين كان الوزير لا يزال على قيد الحياة عند نقله للطوارئ جوًا إلى منطقة "بوبانسوار"، إلا أن مسؤولي مستشفى "أبولو" في تشيناي أكدوا وفاة الوزير متأثرًا بجراحه، رغم محاولات التعامل مع الجرح وبذل قصارى الجهود لإنعاش قلبه.
وجاء إطلاق الرصاص من قِبل مفتش شرطة يدعى "جوبال داس"، وسرعان ما تم اعتقاله ومساعده أيضًا، وحتى الآن لا يزال استكمال التحقيقات جاريًا.