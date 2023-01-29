مقطع فيديو يرصد لحظة اغتيال وزير الصحة الهندي

اغتيل وزير الصحة الهندي لولاية "أوديشا"، نابا كيشور داس، بإطلاق الرصاص عليه لحظة خروجه من سيارته.

وبحسب صحيفة "تريبيون" الهندية، سرعان ما تم سماع دوي إطلاق الرصاص على "داس"، أثناء خروجه من سيارته لحضور أحد البرامج بالقرب من منطقة "جارسوغودا" في مدينة "براجاراجناغار"، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا من اليوم الأحد، وسط حشود من أتباعه وهتافاتهم.