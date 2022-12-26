الكرملين: بوتين وشي يجريان محادثات هذا الأسبوع
قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قبل نهاية العام، لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات أو شكلها.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن "الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب".
وأعلن بوتين وشي عن "شراكة بلا حدود" بين البلدين عندما زار الزعيم الروسي بكين في فبراير/ شباط قبل 3 أسابيع من غزوه لأوكرانيا.
ومع إدانة الدول الغربية للحرب الروسية في أوكرانيا وفرضها عقوبات على الاقتصاد الروسي، اكتسبت الشراكة مع الصين أهمية أكبر بالنسبة لبوتين على الرغم من أنه أقر في سبتمبر/ أيلول، بوجود أسئلة ومخاوف لدى الصين إزاء الوضع في أوكرانيا.