الكرملين: بوتين وشي يجريان محادثات هذا الأسبوع

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قبل نهاية العام، لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات أو شكلها.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن "الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب".