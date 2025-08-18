أول تعليق إيراني على قمة ألاسكا

أعرب مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى في إيران علي أكبر ولايتي، اليوم الاثنين، عن موقف بلاده الرافض لأي مساس بأمنها القومي، وذلك تعليقا على المباحثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا يوم الجمعة الماضي.

ونشر ولايتي تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، في وقت متأخر من مساء الأحد، قال فيها إن "تاريخ الأمة الإيرانية العريق والمقتدر يظهر أن هذا الشعب لن يسمح أبدا بأي صفقة تمس أمنه الوطني".

واستخدم مستشار المرشد الإيراني في رسالته عدة هاشتاغات، منها: ألاسكا، أوكرانيا، والقوقاز، في إشارة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمحادثات.

يأتي موقف ولايتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دبلوماسية متسارعة، وسط استمرار التداعيات العسكرية والسياسية للصراع في أوكرانيا، وما يترتب على ذلك من تأثيرات على أمن دول الجوار.