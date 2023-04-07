التوتر الأمني يجدد الخلاف بين بن غفير وقادة المعارضة الإسرائيلية

شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، اتهامات متبادلة بين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقادة المعارضة، على إثر التوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل على الجبهتين الشمالية والجنوبية.

ويأتي ذلك، على الرغم من إعلان قادة المعارضة تقديمهم الدعم الكامل للائتلاف الحكومي الذي يقوده بنيامين نتنياهو بمواجهة التهديدات الأمنية، ومطالبتهم للحكومة الإسرائيلية برد قوي على إطلاق الصواريخ من لبنان وغزة.

بن غفير يهاجم المعارضة

وهاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير المعارضة الإسرائيلية، واتهمها بـ"التسبب في تشجيع أعداء إسرائيل على إطلاق الصواريخ"، وقال إن "وجهة نظري الراسخة هي أن الردع لا يتحقق من خلال الاحتواء".