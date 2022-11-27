كندا تطلق إستراتيجية جديدة بشأن التعامل مع الصين "المزعجة"

وتهدف الخطة التي طال انتظارها، إلى تعميق العلاقات مع منطقة سريعة النمو تضم 40 دولة، تمثل ما يقرب من 50 تريليون دولار كندي (37.4 تريليون دولار أمريكي) في النشاط الاقتصادي. لكن التركيز ينصب على الصين في وقت يصيب فيه الفتور العلاقات الثنائية.

وتذكر الإستراتيجية أن "الصين قوة عالمية مزعجة بشكل متزايد. حيث تتطلع الصين إلى تشكيل النظام العالمي ليتيح بيئة تُسهل بشكل أكبر المصالح والقيم التي لا تتفق معنا بشكل متزايد".

وجاء في الإستراتيجية، التي تسلط الضوء على "التدخل الأجنبي والمعاملة القهرية المتزايدة لدول أخرى" من جانب الصين، أن كندا ستستثمر في تعزيز الوجود العسكري بالمنطقة إلى جانب أنشطة الاستخبارات والأمن الإلكتروني.

وأفادت: "نهجنا يتشكل من خلال تقييم واقعي وواضح للصين اليوم. وفي مجالات الخلاف العميق، سنتحدى الصين".

وتصاعدت التوترات في أواخر العام 2018، بعد أن احتجزت الشرطة الكندية رئيسا تنفيذيا بشركة "هواوي تكنولوجيز"، وعقب اعتقال بكين في وقت لاحق اثنين من الكنديين بتهمة التجسس. وجرى إطلاق سراح الثلاثة العام الماضي، لكن العلاقات لا تزال متوترة.