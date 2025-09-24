السويد تتوعد بإسقاط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجالها الجوي

أعلن ​وزير الدفاع السويدي​، بول جونسون، أن بلاده "ستسقط المقاتلات الروسية إذا انتهكت مجالنا الجوي"، وفق شبكة أخبار "روسيا اليوم".

وجاء إعلان السويد عقب تحذير سابق من وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، ل​روسيا​ بهذا الخصوص.

وقال سيكورسكي، إن "موسكو لا ينبغي أن تشتكي في الأمم المتحدة، إذا أسقطت طائراتها بعد دخولها الأجواء الجوية لدول حلف الناتو".

ويوم الاثنين الماضي، اتهمت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، روسيا بانتهاك المجال الجوي للحلف في إستونيا وبولندا.

أخبار ذات علاقة مصادر: طائرات روسية انتهكت المجال الجوي لإستونيا

وفي 19 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت إستونيا عن دخول 3 طائرات مقاتلة روسية طراز MIG-31 المجال الجوي لها لمدة 12 دقيقة، قبل أن تتصدى لها طائرات F-35 إيطالية تمثل حلف الناتو، متمركزة هناك.

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن طائراتها المقاتلة لم تنتهك المجال الجوي فوق إستونيا.

وفندت الوزراة، في بيان لها، نشرته على "تليغرام"، تلك الاتهامات، نافية حدوث أي اختراق للمجال الجوي الإستوني.

وقالت إن المقاتلات، وهي من طراز "ميج-31"، حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق في طريقها من شمال غرب روسيا إلى جيب "كالينينغراد" الروسي على بحر البلطيق.

أخبار ذات علاقة ماكرون: فرنسا ستنشر 3 مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي

وأوضح البيان أن المسار الذي سلكته المقاتلات من منطقة "كاريليا" شمال غرب روسيا "كان فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق على بُعد أكثر من 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو" الواقعة قبالة الساحل الإستوني.

وأوضحت الوزارة أن 3 طائرات مقاتلة من طراز "ميج 31" "نفذت الرحلة بما يتوافق تمامًا مع القواعد الدولية التي تحكم المجال الجوي".





