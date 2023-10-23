كيف ستؤدي حرب غزة إلى حرب عالمية ثالثة؟
حذَّر قائد سابق في الجيش البريطاني، من أن اشتداد الحرب بين إسرائيل وحماس، قد يؤدي إلى اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
ونقلت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، عن الأدميرال آلان ويست، قائد البحرية البريطانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء جوردون براون، قوله إننا "على بُعد خطوات فقط من بدء صراع عالمي يمكن أن نطلق عليه الحرب العالمية الثالثة".
وإذا سارت الأمور بشكل "سيئ للغاية"، يتوقع الأدميرال ويست أن تضطر المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى نقل قوات إلى إسرائيل، ما قد يجر لبنان وسوريا وإيران وروسيا إلى الحرب.
أولى الخطوات التي تدفع إلى هذا السيناريو "السيئ" بحسب ويست، تتمثل بأن تقوم إسرائيل "بالمبالغة في رد فعلها" على هجوم حماس.
وقال الأدميرال البريطاني: "من المفهوم أن إسرائيل تريد الانتقام. إذا بالغت في رد فعلها، فإن العالم العربي سوف يثير ردود فعل عنيفة".
أما الخطوة الأخرى، فهي مرتبطة بامتداد الحرب إلى لبنان، حيث إذا تورط حزب الله، فسوف يمثل ذلك مشكلة حقيقية لإسرائيل، وهو ما قد يؤدي إلى رد تل أبيب بقوة شديدة، وفقًا لويست.
ويتابع الأدميرال: "إذا انهار لبنان، فقد يظهر ممثل آخر وهو سوريا". إذ قال ويست: "قد يشعر الأسد (الرئيس السوري بشار الأسد) بأنه يجب أن يشارك بطريقة ما. والمشكلة هي أن الأسد يحظى بدعم روسيا"، ما قد يجر الرئيس فلاديمير بوتين إلى الدفاع عن حلفائه.
ويعتقد ويست أن إيران قد "تحاول استخدام قدرتها على إلهام الإرهاب في دول أخرى لإثارة هجمات ضد إسرائيل"، كخطوة رابعة.
وأشار الأدميرال البريطاني إلى أن "بدء إسرائيل في الانهيار بسبب حزب الله وحماس، سيشكل خطرًا حقيقيًّا يتمثل بتورط أمريكا وبريطانيا".