كيف ستؤدي حرب غزة إلى حرب عالمية ثالثة؟

حذَّر قائد سابق في الجيش البريطاني، من أن اشتداد الحرب بين إسرائيل وحماس، قد يؤدي إلى اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

ونقلت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية، عن الأدميرال آلان ويست، قائد البحرية البريطانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والمستشار العسكري السابق لرئيس الوزراء جوردون براون، قوله إننا "على بُعد خطوات فقط من بدء صراع عالمي يمكن أن نطلق عليه الحرب العالمية الثالثة".

وإذا سارت الأمور بشكل "سيئ للغاية"، يتوقع الأدميرال ويست أن تضطر المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى نقل قوات إلى إسرائيل، ما قد يجر لبنان وسوريا وإيران وروسيا إلى الحرب.