قدموا مطلباً وحيداً.. اعتقال 27 متظاهراً مؤيداً لفلسطين في الدنمرك

أوقفت السلطات الدنماركية 27 متظاهراً من المؤيدين للفلسطينيين بتهمة "انتهاك النظام العام" بعد إغلاقهم مدخل البرلمان في العاصمة كوبنهاغن.

وذكرت الشرطة الدنماركية، في بيان، الأربعاء، أنها احتجزت 27 شخصاً، لم يخلوا سلالم مدخل البرلمان بعد مفاوضات مع ممثليهم.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، قال بيرك سكجالهولت، متحدث "ائتلاف ساحة فلسطين" الذي نظم التظاهرة، إن هدف الاحتجاج التنديد بتقديم الدنمارك مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وأضاف: "مطلبنا الوحيد هو وقف تجارة الأسلحة تماماً مع إسرائيل".

يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن، أن بلاده أرسلت قطع غيار لطائرات "إف 35" إلى إسرائيل خلال مارس/ آذار الماضي بناء على طلب أمريكي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة خلفت قرابة 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.