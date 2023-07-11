طالبان: تويتر أفضل ضامن لـ"حرية التعبير"
تلقت مقاربة إيلون ماسك رئيس تويتر القاضية برفض الرقابة والدفاع عن حرية التعبير على شبكة التواصل الاجتماعي دعمًا غير متوقع من حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.
فقد أعلن أنس حقاني القيادي البارز في طالبان، من دون أن يتولى حقيبة حكومية، الإثنين، أن لتويتر "ميزتين مهمتين" مقارنة بالمنصات الأخرى، وذلك بعد أيام من إطلاق ميتا منصتها الاجتماعية الجديدة "ثريدز" والتي ستنافس تويتر.
وكتب على تويتر: "الميزة الأولى هي حرية التعبير. الثانية هي الطبيعة العامة ومصداقية تويتر".
وأضاف: "ليس لتويتر سياسة ميتا الصارمة. لا يمكن للمنصات الأخرى أن تحل محلها".
لكنه تعرض بسبب هذه الرسالة لانتقادات شديدة، بعد أن ذكر أشخاص أن حكومة طالبان لا تسمح بالحقوق نفسها في ما يتعلق بحرية التعبير لمواطنيها.
تراقب السلطات نشاط الأفغان على مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، واعتقلت كثيرين لانتقادهم الحكومة.
منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 عززت طالبان من وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تستخدم حكومة طالبان الآن تويتر لإعلاناتها الرئيسي، ولمعظم الوزارات حسابات رسمية.
في المقابل، تعمد ميتا مالكة فيسبوك وإنستغرام وواتس آب إلى إغلاق الحسابات المرتبطة بطالبان.
وأفاد مراقبون لمواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق الحسابات التي تحمل كلمات "طالبان" أو "إمارة أفغانستان الإسلامية" أو التي تحمل العلم الأبيض المميز للحركة.
وأعاد ماسك الذي استحوذ على تويتر العام الماضي، آلاف الحسابات التي تم حظرها كحساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
كان بعضها تابعًا لمؤمنين بنظرية المؤامرة أو معارضين للتلقيح، أو تم تعليقها بسبب المعلومات المضللة والمضايقات والتشجيع على الكراهية.
أنس حقاني هو شقيق وزير الداخلية الأفغاني النافذ سراج الدين حقاني، ويعتبر من الشخصيات الشابة في حركة طالبان.
لديه أكثر من 500 ألف متابع على تويتر وهو يكتب - غالبًا بالإنجليزية - عن مواضيع مختلفة من الكريكت إلى الشعر والسياسة الوطنية أو الدولية.