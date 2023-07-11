طالبان: تويتر أفضل ضامن لـ"حرية التعبير"

تلقت مقاربة إيلون ماسك رئيس تويتر القاضية برفض الرقابة والدفاع عن حرية التعبير على شبكة التواصل الاجتماعي دعمًا غير متوقع من حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان.

فقد أعلن أنس حقاني القيادي البارز في طالبان، من دون أن يتولى حقيبة حكومية، الإثنين، أن لتويتر "ميزتين مهمتين" مقارنة بالمنصات الأخرى، وذلك بعد أيام من إطلاق ميتا منصتها الاجتماعية الجديدة "ثريدز" والتي ستنافس تويتر.

وكتب على تويتر: "الميزة الأولى هي حرية التعبير. الثانية هي الطبيعة العامة ومصداقية تويتر".

وأضاف: "ليس لتويتر سياسة ميتا الصارمة. لا يمكن للمنصات الأخرى أن تحل محلها".

لكنه تعرض بسبب هذه الرسالة لانتقادات شديدة، بعد أن ذكر أشخاص أن حكومة طالبان لا تسمح بالحقوق نفسها في ما يتعلق بحرية التعبير لمواطنيها.

تراقب السلطات نشاط الأفغان على مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، واعتقلت كثيرين لانتقادهم الحكومة.