الشرطة الإسرائيلية: العثور على جثة نجل سفير سابق مقطوعة الرأس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على رأس مقطوع تبين أنه لنجل سفير إسرائيل السابق في النرويج.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم التعرف على الضحية على أنه ربيع عريضي (43 عامًا)، وهو نجل الباحث الراحل نعيم عريضي الذي شغل أيضًا منصب سفير إسرائيل في النرويج في الفترة 2012-2014.
وأوضحت الشرطة أن أحد المارة اكتشف الرأس، في بلدة بسمة طبعون البدوية شمالي إسرائيل، فيما عثر على بقية الرفات في منطقة أخرى.
ونقلت عن الشرطة أن "النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الضحية قُتل نتيجة صراع بين مجرمين".
بينما ذكر موقع "واللا" أن العريضي كان عضوًا في إحدى المنظمات الإجرامية.