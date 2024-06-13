الشرطة الإسرائيلية: العثور على جثة نجل سفير سابق مقطوعة الرأس

وأوضحت الشرطة أن أحد المارة اكتشف الرأس، في بلدة بسمة طبعون البدوية شمالي إسرائيل، فيما عثر على بقية الرفات في منطقة أخرى.

ونقلت عن الشرطة أن "النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الضحية قُتل نتيجة صراع بين مجرمين".

بينما ذكر موقع "واللا" أن العريضي كان عضوًا في إحدى المنظمات الإجرامية.