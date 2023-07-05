تقرير: منافسو واشنطن ما زالوا بعيدين عن نظام دولي جديد

أحدثت الحرب الروسية الأوكرانية واقعا جديدا في العالم، حتى بات كثيرون يشبهون المشهد الراهن بما كان عليه الوضع أيام الحرب الباردة، حين كان ثمة معسكران؛ أحدهما غربي تتزعمه واشنطن وآخر شرقي قاده الاتحاد السوفياتي.

وفيما تتحدث كل من بكين وموسكو باستمرار منذ أعوام عن الحاجة إلى نظام دولي أكثر توازنا، خارج عباءة ما يوصف بـ"الهيمنة الغربية"، استأثرت قمة منظمة شنغهاي للتعاون، مؤخرا، باهتمام لافت.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن الدول الثلاث التي تبدو كما لو أنها متفقة على السير نحو نظام عالمي جديد، لا تحقق نتائجها المأمولة.

وأضاف المصدر أن كل دولة من الدول الثلاث أثارت في القمة ما تراه أولوية بالنسبة إليها، وهو أمر جرى النظر إليه من زاوية غربية بمثابة غياب أسس متين لنشوء تحالف يكون قوة موازية للمنظومة الغربية.

وتابعت "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اتخذ القمة بمثابة فرصة لإثارة ما تعتبرها بكين هيمنة أمريكية في العالم.

في غضون ذلك، طمح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لإبراز بلاده بمثابة قوة صاعده، في رسالة مضمرة إلى باكستان.

وكتبت أن مودي أراد أيضا أن يكون اللقاء بمثابة حشد لأجل "مكافحة الإرهاب"، في حين يبدو أن الرئيس الروسي، منهمك بالحرب التي يخوضها جيشه في أوكرانيا المجاورة منذ فبراير 2022.

ورأى متابعون غربيون أن هذه المنظمة التي أنشأتها روسيا والصين سنة 2001، وتضم باكستان ودولا من آسيا الوسطى، لم تخلص إلى صيغة ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لأجل مواجهة ما يُوصف بـ"الهيمنة الغربية".

المصدر: نيويورك تايمز