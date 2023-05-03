بلينكن: لا يمكننا التحقق من زعم محاولة أوكرانيا قتل بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه لا يستطيع إثبات صحة اتهام روسيا بأن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة، لكنه قال إنه سينظر "بعين الريبة" لأي شيء يصدر عن الكرملين.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقد أوكرانيا إذا قررت بمفردها ضرب روسيا ردا على هجمات موسكو، قال بلينكن إن هذه قرارات يجب أن تتخذها أوكرانيا بشأن كيفية الدفاع عن نفسها.

وكانت وسائل إعلام نسبت إلى مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو لأوكرانيا بشأن محاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.