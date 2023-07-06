الكرملين: لا نراقب تحركات رئيس "فاغنر"

قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين لا يراقب تحركات رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وردًا على سؤال حول تصريحات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بشأن وجود زعيم "فاغنر" في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، قال بيسكوف في إحاطته الصحفية اليومية: "ليس لدينا القدرة على مراقبة تحركاته، ولا نريد ذلك".

وأكد بيسكوف أن الاتفاق الذي تم مع "فاغنر" لإنهاء التمرد ما زال قائمًا.