الكرملين: لا نراقب تحركات رئيس "فاغنر"
قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الكرملين لا يراقب تحركات رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.
وردًا على سؤال حول تصريحات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بشأن وجود زعيم "فاغنر" في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، قال بيسكوف في إحاطته الصحفية اليومية: "ليس لدينا القدرة على مراقبة تحركاته، ولا نريد ذلك".
وأكد بيسكوف أن الاتفاق الذي تم مع "فاغنر" لإنهاء التمرد ما زال قائمًا.
وكان رئيس بيلاروسيا قد قال، في وقت سابق اليوم، إن زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين ومقاتليه "لا يوجدون" على أراضي بيلاروسيا في الوقت الحالي.
وأضاف خلال اجتماعه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في بيلاروسيا، أن "بريغوجين نفسه موجود في سان بطرسبورغ في روسيا".
وتابع: "هذه شركة روسية، لذا من الواضح أن السؤال ليس لي على حد علمي، المقاتلون موجودون في معسكراتهم، أما بريغوجين فهو في سان بطرسبورغ، ولا وجود له على أراضي بيلاروسيا".