واشنطن تعارض خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين في واشنطن، فإنه وردت تساؤلات لوزارة الخارجية الأمريكية، الليلة الماضية (الخميس)، حول خطة حكومة نتنياهو غير المسبوقة لضخ حوالي مليار شيكل لاستثمارها في مستوطنات "يهودا والسامرة " "الضفة الغربية"، وأوضحت أنها "تعارض توسيع المستوطنات".

وعبَّر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية "ودينت فاتال"، قائلاً: "موقفنا من هذه القضية واضح وثابت، وهو حَثْ إسرائيل على الامتناع عن هذه الأعمال التي ستؤدي إلى بؤر استيطانية جديدة.

وتابع أن "قضية توسيع المستوطنات تُشكل تهديدًا لمقترح حل الدولتين، وهذا سيزيد من حدة التوترات، وفقدان الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "يديعوت أحرونوت"، أن خطة توسيع المستوطنات تقودها وزيرة الاستيطان والمهمات الوطنية في حكومة نتنياهو "أوريت ستروك".

وبحسب البيانات والمعطيات المنشورة في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية، هذا الأسبوع، فإن النطاق المالي للبرنامج يبلغ تقريبًا حوالي 672 مليون شيكل من موازنة 2023-2024، لكن هناك أقسامًا لم يتم تحديد كلفتها بعد.

ولم يجرِ تحديد بعض بنود الخطة في الاتفاقيات الخاصة بأموال وزارت الائتلاف الحكومي، وقد يكون من الضروري تحويل الميزانيات المخصصة لغرض آخر لغرض هذه الخطة.

وبينت “يديعوت أحرونوت" أنه سيأتي ثلث المبلغ من ميزانية وزارة الاستيطان والمهمات الوطنية التي تتولاها ستروك، وبقية الأموال والمخصصات من وزارات أخرى، لا سيما من وزارات المالية، والداخلية، والدفاع.