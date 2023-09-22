الكرملين: لا تقدم ولا مباحثات بشأن اتفاق الحبوب

أكد الكرملين، اليوم الجمعة، عدم إحراز أي تقدم بشأن قضية الحبوب في البحر الأسود، مشيرا كذلك إلى أنه "ليس من المقرر إجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".

وفي يوليو تموز، انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه تركيا سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

في غضون ذلك، غادرت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، وهي المرة الثانية التي تعبر فيها السفينة الممر البحري الذي أقامته كييف للالتفاف على "الحصار الروسي".