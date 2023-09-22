الكرملين: لا تقدم ولا مباحثات بشأن اتفاق الحبوب
أكد الكرملين، اليوم الجمعة، عدم إحراز أي تقدم بشأن قضية الحبوب في البحر الأسود، مشيرا كذلك إلى أنه "ليس من المقرر إجراء محادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".
وفي يوليو تموز، انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه تركيا سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
في غضون ذلك، غادرت سفينة محملة بالقمح من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، وهي المرة الثانية التي تعبر فيها السفينة الممر البحري الذي أقامته كييف للالتفاف على "الحصار الروسي".
وقال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، على منصة إكس، إن "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر"، وفقا لفرانس برس.
وكانت سفينة أولى محملة بالقمح غادرت هذا المرفأ في 19 سبتمبر، حيث تسعى أوكرانيا إلى إقامة ممرات بحرية آمنة لتصدير منتوجاتها الزراعية، بعد انسحاب روسيا في منتصف يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي وقع صيف 2022 مع كييف برعاية الأمم المتحدة وتركيا.