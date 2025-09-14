قطاع طرق يخطفون 18 امرأة وطفلاً من قرية وسط نيجيريا

أقدم مسلحون على قتل رجل وخطف 18 شخصًا، جميعهم من النساء والأطفال، خلال هجوم على قرية في ولاية "زامفارا"، شمال غربي نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر محلية يوم السبت.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر قولها إن المهاجمين، وهم قطاع طرق ينتمون إلى عصابات خطف وسرقة مواشي، اقتحموا قرية "بيرنين زارما"، فجر الجمعة، في أحدث أعمال عنف تشهدها المنطقة.

و"زامفارا" واحدة من عدة ولايات في شمال غرب ووسط نيجيريا تعاني من هجمات قطاع الطرق منذ سنوات.

وقال إبراهيم بيلو، أحد سكان القرية: "هاجم قطاع الطرق القرية قرابة الساعة الخامسة صباحًا، بينما كان الناس يستعدون لصلاة الفجر".

وأضاف: "اقتحموا منزلًا وقتلوا رجلًا بالرصاص، وأصابوا زوجته قبل أن يخرجوا 18 امرأة وطفلًا من القرية".

وأكد لاوال عمر، أحد سكان بلدة "بوكويوم" المجاورة، الهجوم، معربًا عن اعتقاده أن المسلحين من منطقة "أنكا" المجاورة التي يقيمون فيها معسكرًا في غابة قريبة.

وأضاف عمر أنهم خطفوا 18 امرأة وطفلًا من القرية بعد أن قتلوا مزارعًا وأصابوا زوجته.

وأشار إلى أن القوات المتمركزة في "بوكويوم" لحماية المنطقة من تسلل قطاع الطرق لم تتمكن من صد الهجوم، نظرًا لفيضان النهر الذي يفصل بين "بيرنين زارما" و"بوكويوم".

وقال بيلو إن سكان "بيرنين زارما"، التي تبعد 170 كيلومترًا عن عاصمة الولاية "غوساو"، ما زالوا بانتظار أن يطلب قطاع الطرق فدية لإطلاق سراح المخطوفين.

وفي أواخر الشهر الماضي، غرق 15 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، خلال فرارهم من هجمات قطاع الطرق على 3 قرى في منطقة "غومي" المجاورة، عندما انقلب قاربهم في منتصف النهر.