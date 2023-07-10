"الغارديان": تحد كبير يواجه تويتر في ألمانيا بعد إخفاقه في إزالة تغريدات "عنصرية"

يواجه موقع تويتر تحديًا قانونيًا كبيرًا في ألمانيا؛ بعد فشله في إزالة سلسلة من التغريدات المليئة بالكراهية والعنصرية و"معاداة السامية" التي أبلغ عنها عدد من المستخدمين، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وقالت الصحيفة إن هذا التحدي القانوني لتويتر قد يكون نقطة تحول في وضع معايير جديدة للتدقيق فيما يتعلق بمعاداة السامية عبر الإنترنت، في الموقع.

وبينت الغارديان أنه تم إبلاغ "تويتر" عن 6 تغريدات عنصرية أو "معادية للسامية" في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل باحثين في منظمة HateAid التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المجال الرقمي وجمعية الطلاب اليهود في الاتحاد الأوروبي، إلا أن التغريدات لم تتم إزالتها من المنصة رغم تناقضها مع سياسة محتوى تويتر.