"الغارديان": تحد كبير يواجه تويتر في ألمانيا بعد إخفاقه في إزالة تغريدات "عنصرية"
يواجه موقع تويتر تحديًا قانونيًا كبيرًا في ألمانيا؛ بعد فشله في إزالة سلسلة من التغريدات المليئة بالكراهية والعنصرية و"معاداة السامية" التي أبلغ عنها عدد من المستخدمين، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية.
وقالت الصحيفة إن هذا التحدي القانوني لتويتر قد يكون نقطة تحول في وضع معايير جديدة للتدقيق فيما يتعلق بمعاداة السامية عبر الإنترنت، في الموقع.
وبينت الغارديان أنه تم إبلاغ "تويتر" عن 6 تغريدات عنصرية أو "معادية للسامية" في يناير/ كانون الثاني الماضي من قبل باحثين في منظمة HateAid التي تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المجال الرقمي وجمعية الطلاب اليهود في الاتحاد الأوروبي، إلا أن التغريدات لم تتم إزالتها من المنصة رغم تناقضها مع سياسة محتوى تويتر.
وزعمت إحدى التغريدات وفق الغارديان أنه "يجب إرسال السود إلى المريخ عبر صاروخ سبيس إكس"، فيما شبهت أخرى برامج لقاح كورونا بالموت في المعسكرات النازية، إلى جانب تغريدات أخرى تنفي الهولوكوست بعبارات صريحة.
وبينت الصحيفة أنه تم إخطار تويتر من قبل المحكمة الألمانية بالإجراء القانوني في وقت سابق من شهر حزيران، وفي حال قرر القائمون على الموقع الدفاع عن الدعوى، فسيحدد القاضي موعدًا لجلسة استماع في وقت لاحق من هذا العام.
وأشارت الصحيفة إلى أن تويتر يواجه اتهامات متكررة بالفشل في التصرف ضد الكراهية على الإنترنت في السنوات الأخيرة، إلا أنها اشتدت منذ تولى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك زمام الأمور في الموقع بشهر تشرين الأول الماضي، حيث عمل ماسك على إعادة حسابات الآلاف من المستخدمين الذين تم حظرهم من المنصة، بما في ذلك المتعصبون للبيض الذين لديهم تاريخ من التورط في الدعاية النازية الجديدة.
ووجدت الأبحاث التي نشرها معهد الحوار الاستراتيجي (ISD)، في وقت سابق من هذا العام، ارتفاعًا كبيرًا في التدوينات المعادية للسامية على موقع تويتر، حيث تضاعف معدل إنشاء حسابات معادية للسامية أكثر من ثلاثة أضعاف في الفترة التي أعقبت تولي ماسك.
وكان القائمون على تويتر قد أبلغوا "HateAid" و" EUJS"، أنهم تحركوا لمنع التغريدات المسيئة، مشيرين إلى أن بعضها لم يتم إخفاؤه إلا عن المستخدمين في ألمانيا، حيث توجد قوانين صارمة بشأن إنكار الهولوكوست والتظاهر بالتعاطف مع النازيين، وتم تعليق حساب واحد على الأقل.
وعلى الرغم من تعهدات ماسك بأن "التغريدات التي تحض على الكراهية سيتم إزالتها من الموقع إلى أقصى حد"، وجدت إدارة ISD تغييرًا طفيفًا فقط في متوسط مستويات المشاركة أو التفاعل مع التغريدات المعادية للسامية، فيما سلطت سلسلة من الدراسات الضوء على أوجه القصور في جهود تويتر للإشراف على المحتوى.
وقال ماسك إن الادعاءات المتعلقة بزيادة خطاب الكراهية كانت "خاطئة تمامًا"، وإن "انطباعات خطاب الكراهية" قد انخفضت بشكل كبير على المنصة منذ أن تولى منصبه.
وأظهر تقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية ومقره المملكة المتحدة ونُشر في وقت سابق من الشهر الحالي، أن تويتر فشل في التعامل مع 99٪ من تغريدات الكراهية التي نشرها المشتركون الموثقون بالعلامة الزرقاء، حيث اتهم التقرير المنصة بالسماح لمشتركي العلامة الزرقاء بخرق سياسات الاعتدال "مع الإفلات من العقاب" وتعزيز التغريدات بشكل عشوائي دون اعتبار لمحتواها.
المصدر "الغارديان"