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رئيس الوزراء الأوكراني يقدم خطاب استقالته

رئيس الوزراء الأوكراني يقدم خطاب استقالته
رئيس الوزراء الأوكراني المستقيل دينيس شميهالالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2025، 1:05 م

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الثلاثاء إنه قدم خطاب استقالته، في إطار تعديل حكومي كبير متوقع هذا الأسبوع.

ورشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي الاثنين النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو لتولي هذا المنصب، وفق وكالة "رويترز".

وقال الرئيس زيلينسكي الاثنين، إنه كلف النائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدنكو، خلال اجتماع في كييف، بتولي منصب رئيس الوزراء.

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 وكتب على منصة إكس "ناقشنا تدابير ملموسة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لأوكرانيا وتوسيع برامج دعم الأوكرانيين وزيادة إنتاجنا المحلي من الأسلحة".

وتابع قائلا: "سعيًا لتحقيق هذا الهدف، نبدأ عملية تحول في السلطة التنفيذية في أوكرانيا".

وأضاف أنه اقترح أن تتولى سفيريدنكو قيادة حكومة أوكرانيا "لتطوير عملها بشكل جذري"، بحسب رويترز.

 

 

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