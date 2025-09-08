"بابا ياجا" و"ألكسندر نيفسكي".. "سباق رعب" بين المسيرات في الحرب الأوكرانية

أعلنت وكالة أنباء "تاس" أن شركة "ريسورس" الروسية كشفت في الاجتماع الرابع لعموم روسيا لمشغلي ومصنعي الطائرات المُسيّرة "درونيتسا" عن طائرتها الجديدة "ألكسندر نيفسكي"، وهي نظير روسي للطائرة الأوكرانية المفزعة "بابا ياجا".

ووفق ممثل الشركة لوكالة الأنباء الروسية، فإن "ألكسندر نيفسكي" صُممت للتغلب على قدرات "بابا ياجا"، التي تحمل حمولة 100 كجم، بما في ذلك خمسة ألغام مضادة للدبابات TM-62 أو خمسة عشر لغمًا من عيار 82 ملم، مع مدى 20-25 كم عند حمولة 50 كجم.

نجاح "بابا ياجا" في ساحة المعركة

بدأت "بابا ياجا" كطائرة زراعية لرش الحقول، لكنها سرعان ما تحولت إلى قاذفة طائرات بدون طيار دقيقة في العمليات العسكرية الخاصة الروسية؛ ومزودة بكاميرات حرارية، تحمل حمولات تصل إلى 15 كجم من ذخائر شظايا وشحنات مشكّلة وألغام مضادة للدبابات، وقد أثبتت فعاليتها في ضرب المركبات المدرعة ومستودعات الذخيرة والمواقع الدفاعية.

وتصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة، مع مدى نحو 10 كيلومترات ومدة طيران حوالي 23 دقيقة، ما جعل القوات الروسية تطلق عليها اسم "بابا ياجا" تشبيهاً بساحرة أسطورية تتسلل عبر خطوط العدو.

روسيا تتبع النهج وتطوّر قدراتها

وكشفت صحيفة "إزفستيا" في مارس 2025، عن تطوير شركة UAS RPC في تومسك لطائرة مُسيّرة كبيرة ثابتة الجناحين، قادرة على رفع حمولة 200 كجم لمسافات مئات الكيلومترات، لتكون طائرة نقل أو قاذفة في المناطق الشرقية الواسعة من روسيا.

وهذه الطائرة لا تحتاج إلى مدرج وتفرغ حمولتها بالمظلة؛ ما يجعلها قابلة لإعادة الاستخدام بعكس الطائرات الأوكرانية الانتحارية.

في أغسطس 2024، أُطلقت "ساحرة الليل" من شركة "جروزا"، وهي طائرة سداسية هجومية تُسقط حتى أربع ذخائر، مزودة بوصلة اتصال واسعة النطاق، كاميرات حرارية، تكبير بصري 10× وتقريب رقمي 32×، وتستطيع الطيران لمدة 40 دقيقة مع حمولة 10-20 كجم، بالتزامن مع طائرة الإقلاع العمودي "سوفا-22" للاستطلاع وتحديد الأهداف.

يعود نجاح الطائرة الأوكرانية في المراحل الأولى إلى عدم إمكانية نشر أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالقرب من خط المواجهة.

وعلى الرغم من قدرة نظام بانتسير-إس إم على الاشتباك مع طائرات مثل "بابا ياجا"، يفضل استخدامه لحماية الأهداف في العمق؛ ما يترك خطوط المواجهة عرضة لهجمات الطائرات القاذفة.

تُعد هذه الطائرات أكثر فعالية من الطائرات الكاميكازي من حيث التكلفة؛ إذ يمكن إسقاط الذخائر بدقة والعودة سالمة، مع تحديد المهمة بتكلفة محدودة.

أسلحة متنوعة للمُسيّرات

تحمل قاذفات الطائرات بدون طيار مجموعة متنوعة من الذخائر؛ ما يمنحها القدرة على التعامل مع أهداف مختلفة.

ووفق مجلة "فوربس"، أصبحت "بابا ياجا" مجهزة الآن بقنابل موجهة، ربما مزودة بباحثين ليزر شبه نشط، تحمل علامة "BK-3OF".

تعمل كل من أوكرانيا وروسيا على تطوير طائرات مُسيّرة اعتراضية لتعطيل الطائرات الكبيرة القابلة للاكتشاف.

وهذه الطائرات الأسرع والأخف مزودة بأجهزة بحث كهروضوئية تصدم الطائرة المستهدفة لإسقاطها، ويمكن نشرها بشكل خفي على خطوط المواجهة بتكلفة أقل من الطائرات المستهدفة، مع إمكانية إعادة استخدامها.



كما أن نجاح هذه الطائرات الاعتراضية دفع روسيا لنشر نظام تحديد الصديق من العدو (IFF) لضمان عدم وقوع حوادث بين الطائرات الروسية.

ورغم تقليص تأثير القاذفات بسبب الإجراءات المضادة، فإن الطائرات المُسيّرة القاذفة ستظل سلاحاً مستمراً وفعالاً على ساحة المعركة؛ ما يجعل المنافسة بين أوكرانيا وروسيا في مجال الطائرات بدون طيار أكثر تطوراً وتصعيداً.