"أفريقيا جديدة جنوب الصحراء".. تداعيات انسحاب 3 دول من "إيكواس"

يسلط تقرير إخباري الضوء على التداعيات العسكرية والاقتصادية والسياسية لانسحاب دول تحالف الساحل الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، لتشكل ما سماه "أفريقيا جديدة جنوب الصحراء".

ويضع التقرير الذي نشره موقع "إيكو ماتان" فرضيات حول قدرة هذا التحالف الناشئ على الصمود أمام التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة.

ووفق التقرير، تظهر "صورة ظليّة" في المشهد الساحلي، وهي أفريقيا جنوب الصحراء الجديدة، التي تتشكل بين الانقلابات والثورات والتقلبات الدبلوماسية مع فرنسا.

ووعدت الأنظمة العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو دولها بمستقبل مشرق، بينما دعت إلى ثورة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية لتحقيق ذلك، بحسب الموقع.

وقال إنه رغم التحديات الكبيرة، وحّدت دول الساحل الثلاث قواها ضمن تحالف دول الساحل لبدء تغيير جذري على المستويات الدبلوماسية والعسكرية والسياسية.

وتابع: "يبدو أن هذا النهج صارم وحازم في مواجهة فرنسا وحلفائها، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي اضطرت، على الرغم من تكثيف جهود الردع، إلى التراجع في مواجهة التدخل العسكري الوشيك في نيامي".