بعد "تمرد فاغنر".. قوة بوتين وضعفه في الميزان

حرص الكرملين على احتواء أزمة "تمرد فاغنر" بشكل سريع، نهاية الأسبوع الماضي، لكن الخطوة التي وصفت بأكبر تحد للقيادة في روسيا منذ عقود، تواصل الإرخاء بظلالها على المشهد السياسي في روسيا، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكتبت الصحيفة أن الرئيس الروسي اعتاد أن يحكم بـ"القوة"، لكن الأزمة الأخيرة كشفت عن ضعفه، بحسب تعبيرها، في إشارة إلى إعلان رئيس مجموعة "فاغنر" القتالية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا ضد الجيش، واقتراب قواته من العاصمة موسكو، حتى صارت على بعد 250 كيلومترا فقط من الميدان الأحمر.

مؤشرات لا تبعث على الارتياح

حين قبل رئيس فاغنر بالتراجع، عازيا خطوته إلى تفادي "إراقة دماء" الروس، خرج بريغوجين من مدينة روستوف أون دون وهو يلتقط صور السيلفي مع مواطنين روس، في إشارة إلى حظوته بدعم شعبي، في حين جرى وصف تمرده بـ"الخيانة" من قبل الكرملين.

واستطاع بريغوجين أن يغادر بمعنويات تبدو عالية، فيما أثيرت تساؤلات حول مستقبل مسؤولي الجيش الروسي الذين تمرد بريغوجين لأجل تنحيتهم، متحدثا عن تآمرهم ضد قواته التي أبلت جيدا في معركة باخموت، وهي المعركة الأكثر ضراوة في حرب أوكرانيا.

وراح ناشطون قوميون روس معروفون بدفاعهم عن الجيش ينتقدون طريقة تحصين موسكو أمام الأخطار، بينما انهمكت أجهزة الاستخبارات الغربية في تحليل ما وقع، مستحضرة احتمال أن يكون الرئيس بوتين قد أحجم عن توقيف رئيس "فاغنر" خشية أن يبدي الضباط رفضا لاعتقاله.