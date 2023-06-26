بعد "تمرد فاغنر".. قوة بوتين وضعفه في الميزان
حرص الكرملين على احتواء أزمة "تمرد فاغنر" بشكل سريع، نهاية الأسبوع الماضي، لكن الخطوة التي وصفت بأكبر تحد للقيادة في روسيا منذ عقود، تواصل الإرخاء بظلالها على المشهد السياسي في روسيا، بحسب ما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وكتبت الصحيفة أن الرئيس الروسي اعتاد أن يحكم بـ"القوة"، لكن الأزمة الأخيرة كشفت عن ضعفه، بحسب تعبيرها، في إشارة إلى إعلان رئيس مجموعة "فاغنر" القتالية الخاصة يفغيني بريغوجين تمردا ضد الجيش، واقتراب قواته من العاصمة موسكو، حتى صارت على بعد 250 كيلومترا فقط من الميدان الأحمر.
مؤشرات لا تبعث على الارتياح
حين قبل رئيس فاغنر بالتراجع، عازيا خطوته إلى تفادي "إراقة دماء" الروس، خرج بريغوجين من مدينة روستوف أون دون وهو يلتقط صور السيلفي مع مواطنين روس، في إشارة إلى حظوته بدعم شعبي، في حين جرى وصف تمرده بـ"الخيانة" من قبل الكرملين.
واستطاع بريغوجين أن يغادر بمعنويات تبدو عالية، فيما أثيرت تساؤلات حول مستقبل مسؤولي الجيش الروسي الذين تمرد بريغوجين لأجل تنحيتهم، متحدثا عن تآمرهم ضد قواته التي أبلت جيدا في معركة باخموت، وهي المعركة الأكثر ضراوة في حرب أوكرانيا.
وراح ناشطون قوميون روس معروفون بدفاعهم عن الجيش ينتقدون طريقة تحصين موسكو أمام الأخطار، بينما انهمكت أجهزة الاستخبارات الغربية في تحليل ما وقع، مستحضرة احتمال أن يكون الرئيس بوتين قد أحجم عن توقيف رئيس "فاغنر" خشية أن يبدي الضباط رفضا لاعتقاله.
مكانة بريغوجين ووساطة لوكاشينكو
ويجري النظر إلى بريغوجين بتقدير وإشادة من قبل كثيرين في روسيا؛ نظرا لدوره في العمليات العسكرية بأوكرانيا، ولأنه ممن يتخذون موقفا يوصف بالمتشدد والرافض للمفاوضات مع كييف، لأنه يفضل الحسم العسكري.
وتابعت "واشنطن بوست" أن تمرد "فاغنر" يجعل السلطة تبدو في "موقع ضعف"، في حين أنها كانت حريصة على إظهار القوة والسلطة.
ونقلت عن الباحث الخبير في الشؤون الروسية، سيرغي ماركوف، قوله إن الكل متفق على أن ما حصل كان من المفروض ألا يحدث، وهو ما يعني ضرورة إحداث تغيير وشيك.
وأشار الباحث إلى أن التمرد أفرز موقفا من القوات التي توصف بـ"الجيوش الخاصة"، مثل "فاغنر"؛ لأنها تنشط بعيدا عن الرقابة، على عكس الجيوش النظامية الأكثر تأطيرا والقابلة للتحكم بمرونة.
وبما أن أزمة تمرد "فاغنر" قد "انفرجت" بفضل وساطة من الرئيس البيلاروسي، أليكسندر لوكاشينكو، فإن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام، إذ رآه البعض بمثابة اضطرار من بوتين إلى الاستعانة بحليف في الجوار؛ لأجل إطفاء أزمة في الداخل، في حين يفترض أن يكون الكرملين قادرا على حسم أموره بنفسه.
وتصف الباحثة في مجلس العلاقات الخارجية؛ وهو مركز دراسات أميركي، ليانا فيكس، لجوء الرئيس الروسي إلى وساطة لوكاشينكو بالأمر المحرج.
وأشارت فيكس إلى أن بوتين لم يحصل على دعم كبير من قبل مسؤوليه، في خضم الأزمة، أما من أعربوا عن مساندته ففعلوا ذلك على نحو وُصف بالخافت والأقرب إلى "رفع العتب" لا أكثر.
المصدر: واشنطن بوست