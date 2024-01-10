البنتاغون يعلن إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون

أعلن البنتاغون أنّ القوات الأمريكية والبريطانية أسقطت 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخاً بالستياً أطلقتها مساء الثلاثاء ميليشيا الحوثي من اليمن.

وكانت المسيّرات والصواريخ متجهة، صوب مسارات شحن دولية جنوب البحر الأحمر، في هجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إنّ "الحوثيين المدعومين من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر".

وأضاف البيان، أنّ القوات الأمريكية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخاً بالستياً.

وأوضحت "سنتكوم" في بيانها، أنّ التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات إف18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور وثلاث مدمرات أمريكية ومدمرة واحدة بريطانية.