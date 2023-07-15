روسيا تطالب أوكرانيا بالإفراج الفوري عن مطران أرثوذكسي

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة "الامتثال الصارم من قبل السلطات في كييف للالتزامات القانونية الدولية، والإفراج الفوري عن المطران بافلو الذي يعاني من مرض خطير، وبتوفير الرعاية الطبية الملائمة له".

واعتبرت "زاخاروفا" بأن احتجاز المطران بافلو هو "مظهر آخر للتعسف السياسي وانعدام القانون، فيما ربطت ذلك بتحركات أوكرانيا لطرد رهبان أرثوذكس من دير شهير في كييف.

يذكر أن أوكرانيا تتخذ إجراءات بحق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، وتقول إنها موالية لروسيا وتتعاون معها، في حين تنفي الكنيسة ذلك وتقول إنها قطعت جميع الروابط مع موسكو العام الماضي.