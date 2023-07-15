روسيا تطالب أوكرانيا بالإفراج الفوري عن مطران أرثوذكسي
طالبت روسيا، السبت، بالإفراج الفوري عن رجل دين أرثوذكسي تتهمه السلطات في كييف بتأجيج كراهية الأديان، وتبرير الحرب ضد أوكرانيا.
وجاءت هذه المطالبة بعد قرار صدر، أمس الجمعة، من محكمة في كييف، يقضي باحتجاز المطران بافلو تمهيدا لمحاكمته.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ضرورة "الامتثال الصارم من قبل السلطات في كييف للالتزامات القانونية الدولية، والإفراج الفوري عن المطران بافلو الذي يعاني من مرض خطير، وبتوفير الرعاية الطبية الملائمة له".
واعتبرت "زاخاروفا" بأن احتجاز المطران بافلو هو "مظهر آخر للتعسف السياسي وانعدام القانون، فيما ربطت ذلك بتحركات أوكرانيا لطرد رهبان أرثوذكس من دير شهير في كييف.
يذكر أن أوكرانيا تتخذ إجراءات بحق الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بموسكو، وتقول إنها موالية لروسيا وتتعاون معها، في حين تنفي الكنيسة ذلك وتقول إنها قطعت جميع الروابط مع موسكو العام الماضي.