هآرتس: العشرات يتظاهرون في غلاف غزة ضد مواصلة الحرب والشرطة تعتقل 4 مشاركين

logo
العالم

ألمانيا تصنف قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية بـ "غير خطرة"

ألمانيا تصنف قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية بـ "غير خطرة"
قوات من الشرطة الألمانيةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلنت شرطة برلين أن القنبلة التي تعود  للحرب العالمية الثانية وعُثر عليها، أمس الخميس، في نهر شبريه بالعاصمة الألمانية غير خطرة.

أخبار ذات علاقة

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يسار) والرئيس البولندي كارول ناوروكي

الرئيس الألماني يرفض مطالب بولندا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

وقال متحدث باسم الشرطة: "الوضع بات آمناً، ولا يوجد أي تهديد. القنبلة لا تحتاج إلى تفكيك"، مؤكداً أنه سيُجرى انتشالها من النهر والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة، موضحاً أن القنبلة، التي تبيّن أنها من النوع الحارق، صُنفت على أنها غير ضارة، بحسب "د ب ا".

وكان غواصون قد فحصوا القنبلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول منطقة فيشرينزل، ما تطلب إجلاء آلاف السكان من منازلهم بشكل مؤقت.

وفي سياق متصل، سيُجرى، في وقت لاحق اليوم، العمل على إبطال مفعول قنبلة أخرى من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تزن نحو 100 كيلوجرام، والتي تم العثور عليها في حي شبانداو ببرلين، حيث أقيمت منطقة محظورة حول الموقع.

أخبار ذات علاقة

متحف العلمين

"متحف العلمين".. معارك الحرب العالمية الثانية تبهر السياح (صور)

 

 
 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC