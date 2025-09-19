ألمانيا تصنف قنبلة من مخلّفات الحرب العالمية الثانية بـ "غير خطرة"

أعلنت شرطة برلين أن القنبلة التي تعود للحرب العالمية الثانية وعُثر عليها، أمس الخميس، في نهر شبريه بالعاصمة الألمانية غير خطرة.

وقال متحدث باسم الشرطة: "الوضع بات آمناً، ولا يوجد أي تهديد. القنبلة لا تحتاج إلى تفكيك"، مؤكداً أنه سيُجرى انتشالها من النهر والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة، موضحاً أن القنبلة، التي تبيّن أنها من النوع الحارق، صُنفت على أنها غير ضارة، بحسب "د ب ا".

وكان غواصون قد فحصوا القنبلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول منطقة فيشرينزل، ما تطلب إجلاء آلاف السكان من منازلهم بشكل مؤقت.

وفي سياق متصل، سيُجرى، في وقت لاحق اليوم، العمل على إبطال مفعول قنبلة أخرى من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تزن نحو 100 كيلوجرام، والتي تم العثور عليها في حي شبانداو ببرلين، حيث أقيمت منطقة محظورة حول الموقع.



