البيت الأبيض: ترامب "غير سعيد" بالهجوم الروسي على كييف

قال البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لم يكن سعيداً" بالضربات الروسية القاتلة على العاصمة الأوكرانية، لكنه لم يفاجأ بها، ودعا "الجانبين" إلى إنهاء الحرب.

وصرّحت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين: "لم يكن ترامب سعيدًا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضًا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة"، بحسب "فرانس برس".

وقُتل 19 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، بهجوم جوي روسي واسع على كييف ليل الأربعاء الخميس، قالت الولايات المتحدة إنه قد يقوّض جهود السلام.

أخبار ذات علاقة بعد هجوم كييف الدامي.. الغرب يتهم موسكو بـ"الترهيب"

ويأتي الهجوم، وهو الأكبر منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2022، في وقت تتعثر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية للحرب، خصوصاً عقب اللقاء بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من أغسطس/ آب الجاري.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 598 مسيّرة و31 صاروخًا، في ثاني أكبر هجوم من حيث العدد الإجمالي منذ اندلاع الحرب. وأفادت باعتراض 563 طائرة و26 صاروخًا.

وفي وقت مبكر صباح الخميس، كانت فرق الإنقاذ والسكان يعملون على جمع الحطام والزجاج المتناثر في شوارع وسط كييف، بينما قام آخرون بنقل جثث وجرحى.