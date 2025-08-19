27 قتيلاً في هجوم على مسجد بنيجيريا

قال مسؤولان أحدهما محلي والآخر في قطاع الصحة إن ما لا يقل عن 27 شخصاً قُتلوا فيما أصيب آخرون اليوم الثلاثاء، عندما اقتحم مسلحون مسجداً في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا أثناء صلاة الفجر.

وذكر سكان أن مسلحين أطلقوا النار داخل مسجد بينما كان المسلمون متجمعين للصلاة حوالي الساعة 4:00 صباحاً بتوقيت غرينتش في إحدى القرى النائية التابعة لمنطقة مالومفاشي.

ووقّعت السلطات الفيدرالية والمحلية مراراً اتفاقات سلام مع الجماعات المسلحة، لكن تم تكرار خرقها مراراً.

ولم تُبرم الحكومة المحلية في مالومفاشي حيث وقع الهجوم، أي اتفاق.

وارتفعت معدلات هجمات المسلحين في ولاية كاتسينا حيث من المرجح أن تستمر هذه الجماعات في استغلال الثغرات الأمنية على المدى القصير.