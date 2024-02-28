عقوبات أمريكية محتملة على شركة تُصنع صواريخ "القبة الحديدية"

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية بدأت تحقيقات حول شركة إسرائيلية، تسهم في تصنيع أجزاء مخصصة لنظام "القبة الحديدية"، تمهيدًا لفرض عقوبات عليها.

ويجري الحديث عن شركة "فينكلستين ميتالز/ Finkelstein Metals"، ومقرها المنطقة الصناعية "ألون تافور" في مدينة العفولة شمالًا، وتعد مُورِّدًا رئيسًا لأجزاء من نظام "القبة الحديدية" لصالح شركة "أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة".

وذكرت "معاريف"، أن "الإدارة الأمريكية بدأت مسيرة قانونية غير مسبوقة تهدف إلى التحقيق مع الشركة كونها تتلقى معونات أمريكية، على أساس أنها مقامة في إحدى مناطق التنمية بإسرائيل؛ ما مكَّنها من تسويق منتجاتها داخل الولايات المتحدة، إلا أنها تُورِّد المنتجات بأسعار مُبَالَغ فيها".

الخارجية تتدخل

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة للصحيفة، إن "القرار الأمريكي بشأن التحقيقات والعقوبات ضد الشركة مثير للدهشة وغير واضح"، وإن حجم أعمال الشركة داخل الأراضي الأمريكية ضئيل مقارنة بحجم الشكاوى ضدها.

وتابعت المصادر، أن القرار الأمريكي ضد "فينكلستين" التي يذهب أقل من 3% فقط من منتجاتها للسوق الأمريكية، "يتناقض مع اتفاق التجارة بين البلدين الموقع منذ عقود".

ولفتت إلى أن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات وجمارك على الشركة؛ ما يعني المساس بقدراتها على العمل بشكل منتظم.

وحذرت من "تهديد عمليات التوريد المطلوبة للصناعات الأمنية المحلية، مؤكدة أن وزارة الخارجية الإسرائيلية واتحاد الصناعات دخلا على خط الأزمة لمحاولة استيضاح الملابسات".

خطر الغلق

وقال رئيس اتحاد الصناعات الإسرائيلية رون تومير للصحيفة، إن الإجراءات الأمريكية "مُبالَغ فيها ويمكنها أن تؤدي إلى غلق مصانع الشركة".

وأضاف: "لو طُبقت العقوبات الأمريكية سيعني ذلك ضرب المزيد من الشركات الإسرائيلية، وكل ذلك يتناقض مع اتفاقات التجارة بين البلدين".

وتعد "فينكلستين ميتالز" من الشركات الحيوية في منظومة الصناعات الإسرائيلية، وهي الوحيدة في إسرائيل التي تنتج سبائك النحاس والبرونز، ويعمل بها قرابة 80 عاملًا، وتعتمد عليها الشركات الإسرائيلية العاملة في صناعات الدفاع.

مصير القبة الحديدية

وتعد الشركة المورِّد الحصري والوحيد للقضبان المعدنية لصالح شركة "أنظمة رفائيل للصناعات الدفاعية المتقدمة"، إذ تستخدمها الأخيرة في صناعة الصواريخ الخاصة بنظام "القبة الحديدية".

الصحيفة أشارت إلى أن الشركة كانت ملكية عائلية قبل بيع نصف أسهمها قبل قرابة العقد، مقابل 25 مليون شيكل.

وأوضحت أن التحقيقات غير المسبوقة "ستعود بتداعيات كبيرة على العلاقات التجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وعلى المُصدِّرين الإسرائيليين وكذلك على الصناعات العسكرية".

تلويح بعصا العقوبات

وفي منتصف الشهر الجاري، أفادت تقارير عبرية بأن الإدارة الأمريكية بحثت فرض حزمة عقوبات على إسرائيل، في ظل التوتر بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع "سروغيم"، أن العقوبات التي بحثتها الإدارة الأمريكية تطال شخصيات، مثل: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

كما شملت وسم منتجات المستوطنات التي تُصدَّر إلى الولايات المتحدة، فيما كانت واشنطن فرضت عقوبات على 4 مستوطنين تورطوا بأعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية وصادرت أموالهم.